Coronavirus: Rendsburg sagt alle Veranstaltungen ab

Rendsburg/Nortorf

Die mögliche Verbreitung des Corona-Virus soll im Kreis Rendsburg-Eckernförde durch eine gezielte Einschränkung von Großveranstaltungen verlangsamt werden. Landrat Rolf-Oliver Schwemer untersagte per Allgemeinverfügung Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern und empfahl, Veranstaltungen ab 75 Gästen abzusagen oder zu verschieben. Institutionen reagierten unterschiedlich auf die Verfügung.

Im März werden alle Veranstaltungen abgesagt

"Die Stadt Rendsburg setzt die Allgemeinverfügung und die Empfehlung konsequent um", sagt Dörte Riemer aus der Stabsstelle Pressearbeit der Stadt Rendsburg. „Die Vorgaben vom Land und vom Kreisgesundheitsamt werden verfolgt.“ Im März werden alle Veranstaltungen abgesagt. Die Entscheidung wirke sich aktuell nicht auf den Terminkalender aus: "Es gibt keine Veranstaltungen in dieser Größenordnung." Werden Veranstaltungen abgesagt und verschoben, werde die Stadt die Veränderungen gesondert veröffentlichen. Eine komplette Liste der gestrichenen oder verschobenen Veranstaltungen könne die Stadt noch nicht herausgeben. "Teils sagen die Veranstalter eigenständig ab, wenn erkennbar Risikogruppen beteiligt sind."

Das Lufttransportgeschwader LTG 63 aus Hohn übt den Schulterschluss mit den Kommunen und dem Landrat: Das LTG 63 hatte das Stadttheater Rendsburg für das 48. Rendsburger Militärkonzert des Marinemusikkorps gebucht. Die Gastspiele am Mittwoch, 11., und Donnerstag, 12., 19.30 Uhr, wurden vom LTG abgesagt. Sie werden in den Sommer verschoben. "Wir sehen nicht die Gefahr großer Ansteckung. In unserer Risikobewertung waren wir uns sicher, dass die Rendsburger verantwortungsvoll mit der Situation umgangen wären", erklärte Alexander Peters, Sprecher des LTG 63 aus Hohn. Mit Fregattenkapitän Friedrich Szepansky, Dirigent des Marinemusikkorps, soll ein neuer Termin gefunden werden.

Landestheater: Eintrittskarten auf Distanz scannen

„Alle Eigenveranstaltungen des Landestheaters finden statt“, erklärt Peter Grisebach, Intendant des Landestheaters. Das Theater werde bei veränderter Sachlage kurzfristig neu entscheiden. Vorsichtsmaßnahmen wurden getroffen: Zwischen Besuchern und Mitarbeitern gibt es bei der Kartenkontrolle keinen direkten Kontakt. Eintrittskarten werden auf Distanz gescannt. Desinfektionsmittelspender in den Sanitärräumen für Besucher und Theatermitglieder gibt es seit Jahren. Sollten Veranstaltungen verschoben werden, behalten die Karten ihre Gültigkeit, erklärt Peter Grisebach. Nur eine Spielstätte, das Deutsche Haus in Flensburg, kann mehr als 1000 Besucher aufnehmen. Die Besucherzahl könne jedoch vorab über den Kartenverkauf geregelt werden.

Gottesdienste nicht generell abgesagt

Der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde rät den Kirchengemeinden, Veranstaltungen, die erwartbar über 75 Besucher haben, abzusagen oder zu verschieben. „Als Kirche sind wir verantwortlich für unsere Gemeindemitglieder, wir haben eine Vorbildfunktion“, erklärte Propst Sönke Funck. Zwischen seelsorgerischen und gesundheitlichen Aspekten werde abgewogen. „Eine generelle Absage von Gottesdiensten oder Veranstaltungen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich“, sagt Propst Matthias Krüger.

Hans-Hinrich Blunck, Kirchenvorsteher der Christkirche und Dirigent Christian Gayed haben ebenfalls alle Umstände abgewogen. Das Orchester Collegium Musicum tritt am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr, wie geplant auf. "Der Kirchenraum ist groß genug, damit sich Besucher weit auseinandersetzen können", sagte Hans-Hinrich Blunck. Am 20. März ist mit den Schleswiger Husaren das nächste Konzert geplant. „Wir werden zeitnah auf Ankündigungen des Kreises reagieren. Wir fahren auf Sicht.“

Kreissportverband : "Es steht jedem Sportler frei, abzusagen"

Der Kreissportverband Rendsburg-Eckernförde lässt weiterhin alle Spiele am Wochenende zu. "Wir sind den Vereinen gegenüber nicht weisungsbefugt", erklärt Michael Polzin, Geschäftsführer des Kreissportverbands. "Wir versuchen, nicht in Hysterie zu verfallen." Er schätzt, dass allein im Kreis Rendsburg-Eckernförde am Wochenende mehrere hundert Fußball-, Handball- und Badminton-Spiele ausgetragen werden. Dabei werde es unter Garantie bei den Spielern zu Körperkontakt kommen. "Es steht jedem Sportler frei, abzusagen." Michael Polzin rechnet auch bei hohen Besucherzahlen nicht mit mehr als 200 Zuschauern pro Spiel. Es habe einen Verein gegeben, der als Vorsichtsmaßnahme am Eingang Desinfektionsmittel-Spender aufstellte. An allen Spielflächen sei das nicht realisierbar. „Wo sollen wir so viel Desinfektionsmittel herbekommen?“

Berufsbörse Nortorf : Knabberkram weglassen

Zwei Veranstaltungen in Nortorf finden wie geplant statt: Die Börse für Berufswiedereinsteiger am Freitag, 13. März, im Haus der Vereine und Verbände richtet sich an Menschen außerhalb der Risikogruppe der Senioren. „Ob wir 75 Teilnehmer werden, ist noch offen“, sagt Veranstalterin Brigitte Oeltzen. Als Vorsichtsmaßnahme sollen die Handläufe der Treppen und der Aufzug desinfiziert, die Tische im Saal auseinandergerückt, Schälchen mit Knabberkram und das Händeschütteln weggelassen werden.

Auch der Seniorenrat will seine Nachwahlen am Donnerstag, 12. März, durchziehen (Stand: Dienstag, 10. März, 16 Uhr). „Der Saal im Holsteinischen Haus ist groß und gut belüftbar, wir können die Tische weit auseinanderstellen, ich rechne mit 50 Gästen“, sagt Seniorenratsvorsitzender Manfred Richter. Ein Informationsblatt soll über das richtige Verhalten zur Vermeidung von Infektionen erinnern.

Immer informiert: Nachrichten aus der Region