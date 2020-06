Rendsburg

Der Kreis beruft sich auf eine Vorgabe aus Kiel. In einer Mitteilung heißt es: "Mit Erlass vom Dienstag, 23. Juni hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren alle Kreise in Schleswig-Holstein verpflichtet, Maßnahmen zur Beschränkung des Einsatzes von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den fleischverarbeitenden Betrieben mit geringer Stammbelegschaft zum Zwecke der Bekämpfung des neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 umzusetzen."

Coronavirus : Verwaltung in Rendsburg reagiert auf Corona-Ausbruch

Ab sofort verfügt der Kreis ein Beschäftigungsverbot und ein Testgebot für neu hinzukommende Arbeitnehmer in fleischverarbeitenden Betrieben mit geringer Stammbelegschaft.

Die Reglung gilt für größere Betrieben: Dort müssen mehr als 150 Beschäftigte einschließlich Leiharbeitnehmer oder Beschäftigte eines Werkunternehmers tätig seien oder mehr als 30 Prozent der dort tätigen Personen müssen Leiharbeitnehmer oder Beschäftigte eines Werkunternehmers sein.

Weitere KN+ Artikel

Weiterarbeiten dürfen Personen, die ein ärztliches Zeugnis vorweisen können, welches bestätigt, dass keine Corona-Infektion vorliegt.

Coronavirus : Menschen müssen in Quarantäne

Bei einer Sitzung in Lübeck hatte die Landesregierung sich auf weitere Lockerungen und Verschärfungen geeinigt. So müssen Menschen aus deutschen Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen nach einer Einreise in Schleswig-Holstein für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Die Landesregierung reagierte damit auf die massenhaften Corona-Fälle im Kreis Gütersloh.

Zugleich sind Erleichterungen für die Gastronomie geplant: Die Beschränkungen der Öffnungszeiten von 5 bis 23 Uhr sollen entfallen und Buffets wieder erlaubt sein. Im privaten Raum – beispielsweise zum Grillfest im eigenen Garten – dürfen wieder 50 Menschen zusammenkommen. Die Gastgeber müssen aber die Kontaktdaten ihrer Gäste erfassen und für vier Wochen aufbewahren.

Neue Verordnung wegen Corona soll am Freitag beschlossen

Auch Veranstaltungen ohne dauerhafte Sitzplätze sind künftig mit bis zu 50 Personen unter Auflagen in geschlossenen Räumen wieder möglich. Veranstaltungen mit Marktcharakter sind nun statt mit 100 Personen mit bis zu 250 Personen außerhalb und mit bis zu 100 Personen unter Auflagen innerhalb geschlossener Räume zulässig. Sportdarbietungen bleiben auf den Außenbereich beschränkt und Veranstaltungen mit über 250 Personen untersagt.

Die neue Verordnung soll am Freitag beschlossen werden und ab Montag in Kraft treten. Sollte die Zahl der Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau bleiben, stellt die Regierung für den 20. Juli weitere Lockerungen in Aussicht.

