Menschen Halt geben in stürmischer Zeit

Rendsburg

„Wir wollten das Unmögliche möglich machen“, erklärte Johannes Lachenmeier aus dem Veranstaltungsteam der Kulturschlachterei nach dem Abend mit dem Multitalent Jens Fischer Rodrian. Der in Pinneberg geborene Berliner ist als Ausnahmekünstler bundesweit auf Bühnen zu Gast. Jens Fischer Rodrian ist Organisator der Aktionskunstgruppe Blue Man Group in Berlin. In seinem Solo-Programm baut er handgemachte Live-Musik zum Bandsound zusammen, trägt als Sänger und Lyriker Songs und Texte vor.

Einen Tag vor dem Solo-Abend hatte der Kreis Rendsburg per Allgemeinverfügung Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern untersagt und die Empfehlung ausgesprochen, Veranstaltungen ab 75 Gästen abzusagen. Die Ausbreitung des Coronavirus soll durch diese Anordnung gebremst werden.

Web-Kamera mit HD-Auflösung

„Wir haben überlegt, wie wir das Konzert trotzdem stattfinden lassen können“, berichtete Johannes Lachenmeier. Das Organisationsteam der Kulturschlachterei sammelte das in kurzer Zeit verfügbare technische Equipment. „Die Verfügung wurde erst um halb sechs bekannt gegeben. Wir konnten nichts mehr anschaffen oder ausleihen.“

Das Konzert wurde mit einer fest installierten Web-Kamera mit HD-Auflösung aufgenommen und auf dem Facebook-Account der Kulturschlachterei live gestreamt. „Wir wollten es auf der Internetplattform Youtube senden. Dort muss man sich 24 Stunden vorher anmelden, um freigeschaltet zu werden,“ erklärte Stephan Mohr aus dem Orga-Team den gewählten Übertragungsweg.

55 Gäste zugeschaltet

Die Kulturschlachterei informierte über die Übertragung per Newsletter. „Wir haben 400 Abonnenten.“ Zu besten Zeiten waren 55 Gäste zugeschaltet. „Wer einmal hier war, ergänzt in Gedanken die Atmosphäre in der Kulturschlachterei“, war sich Johannes Lachenmeier sicher.

Gäste und Künstler waren getrennt: In einem Abstand von zwei Metern zur Bühne war die erste Reihe mit Stühlen aufgestellt worden. Die Stühle standen in weitem Abstand zueinander, der Reihenabstand war großzügig bemessen. Kleine Tische aus Cola-Kisten hielten Sitznachbarn auf Distanz. Ein Desinfektionsmittelspender stand für alle parat.

Applaus-Emojis

Johannes Lachenmeier war sich sicher, dass der Abend legal war. „Wir haben die Tür aufgeschlossen. Ein echtes Konzert war es nicht.“ Rückmeldungen per Facebook waren positiv. Zuschauer sendeten Applaus-Emojis und bedankten sich für die Idee.

„Für Künstler entsteht eine Laborsituation, ähnlich wie bei einer Studioaufnahme“, sagte Johannes Lachenmeier. Für ihn hat Kultur eine gesellschaftliche Aufgabe: „Wir wollen den Menschen etwas geben, wo sie Halt finden, in Zeiten, die stürmisch sind.“ Stephan Mohr erklärte: „Wir führen gern Gespräche mit der Stadt, wie es zukünftig möglich ist, das kulturelle Angebot zu erhalten.“ Johannes Lachenmeier sagt entschieden: „Wir wollen es am Leben halten. Um fast jeden Preis.“

Jens Fischer Rodrian passte das Bühnenprogramm an die Situation an. Mit ausgeklügelter Aufnahmetechnik verband er die Sounds zweier Gitarren mit Keyboard-Einspielern und Schlagzeug-Soli zum Bandsound. Ruhige Endlosschleifen erzeugten mantraähnlich meditative Vertiefung. Groovige Beats weckten die Tanzlust. Sanfte Melodien, die in scharfe Signaltöne oder Windgeheul mündeten, erzeugten Film-Musik-Atmosphäre.

Spende für Künstler in Not

Dazu trug Jens Fischer Rodrian nachdenkliche, lyrische Texte vor – ein starker Mix zwischen Rap und Poetry-Slam. „Du bist, du bleibst Architekt deiner Wege. Nimm oft mal die Gerade, aber öfters auch die Schräge“ klang wie ein Lebensmotto zur Ausnahmesituation. Erst die Zugabe weckte die Lebensgeister: kantig-knarzige Gitarrenriffs, wabernder Synthesizer-Sound und ein Schlagzeug-Solo.

Jens Fischer Rodrian spendet alle Einnahmen an den Nothilfefonds Kultur SH. Das Geld geht an Künstler, die durch fehlende Auftrittseinnahmen in Not geraten.

