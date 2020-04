Wechsel an der Spitze des Jobcenters des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Arsenalstraße 18 bis 22 in Rendsburg. Geschäftsführer Gerhard Seibert verabschiedet sich am 8. April in den Ruhestand. Sein designierter Nachfolger Börge Hamer ist kein Unbekannter im Kreisgebiet.