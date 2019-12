Alter Heuboden als Modell der Zukunft?

Felde

Wer den Coworking Space auf dem Hof Wulfsfelde direkt am Westensee am Mittwochmorgen besucht, fühlt sich sofort wohl. Denn einmal in der Woche wird auf dem Alten Heuboden gemeinsam gefrühstückt, und dabei gefachsimpelt, diskutiert oder philosophiert. Es spiegelt den Kern dieses gemeinsamen Umfeldes wider: Es geht um den täglichen Austausch - und das nicht nur auf der beruflichen Ebene.

Wie sieht das Arbeitsmodell der Zukunft aus?

"Für mich geht es um eine zentrale Frage: Wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten?", sagt Heiko Kolz, der den Coworking Space, der seit Anfang 2018 besteht, leitet. Neben seiner Tätigkeit als Community-Manager ist Kolz seit Januar 2018 auch gemeinsam mit Johann Engel geschäftsführender Gesellschafter der Segelmacherei " Engel & Kolz Manufaktur", die auf dem Alten Heuboden ihren Sitz hat.

Wirtschaftskraft im Dorf etablieren

Kolz hat vor zehn Jahren als Dachdecker gearbeitet, später studiert und sich danach als Wirtschaftsberater selbstständig gemacht. Seit einigen Jahren tummelt er sich in der Startup-Szene, ist auch Geschäftsführer auf dem Kieler Anscharcampus. Mit dem Alten Heuboden will er das Coworking in den ländlichen Raum holen. „Es geht um das Thema Pendeln, um Leerstand auf dem Dorf. In jedem Dorf gibt es Handwerker. Die können auch hier arbeiten. Es geht auch darum, die Wirtschaftskraft wieder ins Dorf zu holen“, sagt Kolz.

Austausch von Branchen und Generationen

Und so näht hier Dorfschneiderin Christa Müller neben Segelmacher Marko Dittgen, der ein neues Sonnensegel fertigt, während Gewässerökologe Kai Lehmann am nächsten Umweltgutachten arbeitet. Neulich brauchte er für ein Projekt mit der Kieler Uni kurzfristig Fischernetze. „Die konnte Christa dann innerhalb einer Woche nähen“, sagt Lehmann. Den Austausch mit anderen Fachbereichen findet er erfrischend, mit jedem könnte man sich über verschiedene Dinge austauschen.

Schneiderin Müller, die seit einem Jahr hier ihren festen Arbeitsplatz hat, sieht es genauso: „Wir ergänzen uns super. Und mit Alt und Jung passt es super. Das hat mich auch überrascht“, sagt sie. Andere Menschen, Einstellungen und Bereiche kennen zu lernen, schätzt auch Segelmacher Dittgen. Seine Arbeitszeit kann er sich je nach Auftragslage einteilen. „Hier ist man frei, und ich könnte hier auch alt werden“, sagt er mit einem Lächeln.

Ein Dorftreff für unterschiedliche Angebote

Der Alte Heuboden soll sich neben Manufaktur und Coworking nach Kolz’ Vorstellungen zu einem Ort mit unterschiedlichen Angeboten entwickeln. "Wir haben hier einen felxiblen Raum, können verschiedene Bedarfe bedienen", sagt Kolz. Firmen nutzen ihn zum Teil jezt schon für Seminare, von Koch- über Yoga- bis hin zu Kochkursen sei vieles denkbar. Und der Alte Heuboden soll dabei auch ein Ort für ältere Menschen werden. "Im Sinne eines Dorftreffs", sagt Kolz.

"Marktschwärmerei" soll etabliert werden

Demnächst soll das Projekt der "Marktschwärmerei", bekannt aus Kiel, in Felde etabliert werden. Regional produzierte Lebensmittel wie Brot, Fleisch, Obst oder Milchprodukte können dabei online bestellt und einmal wöchentlich auf dem Alten Heuboden abgeholt werden.

