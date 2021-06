Die Freude in Mielkendorf ist groß: Kurz vor den Sommerferien gab es einen sehr warmen Geldregen für die Grundschule: DEVK-Agenturleiter Dirk Liszczenski aus Kiel übergab einen Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro, mit dem Geld soll in die Digitalisierung der Grundschule investiert werden.