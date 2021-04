Kronshagen

Ben Tristan ist mit seinen Mitschülern auf dem Kunstrasenplatz an der Gemeinschaftsschule. Der 16-Jährige stellt Hütchen auf, um seine vorbereitete Trainingseinheit zu testen. Mit dem Aufwärmen geht es los. Seine Mitschüler, alle aus der 9. Klasse des Sportprofils der Gemeinschaftsschule, mimen Fünf- bis Sechsjährige, für die die Trainingseinheit konzipiert ist. Sportlehrer und DFB-Referent Christian Fischer steht am Rand und schaut aufmerksam seinem Schüler zu, der die vier Schülerinnen und elf Schüler über den Platz scheucht.

Ein guter Start in den Trainerjob

Fischer hat bis 2016 die Holstein Women trainiert. „Mit 15 Jahren habe ich meine Trainerausbildung gemacht“, erinnert er sich. Diese Ausbildung soll der 40-stündige Kursus für den Juniorcoach nicht ersetzen, sondern ein Baustein dahin sein. Das Zertifikat sei vergleichbar mit dem Einstiegsmodul zur C-Trainerlizenz. „Das ist ein guter Start in den ersten Trainerjob“, sagt Fischer. Aus allen Bewerbern in Schleswig-Holstein würden acht Schulen ausgewählt, die die Chance haben an der DFB-Junior-Coach-Ausbildung teilzunehmen. Unterstützt werde die von der Commerzbank, die nicht nur das Material zahle, sondern im Rahmen der Ausbildung den Schülern auch Angebote für Praktika abseits vom Fußballplatz mache, um sich beruflich zu orientieren.

Gelerntes ist übertragbar auf andere Sportarten

„Ich bin Holsteinfan, sonst habe ich mit Fußball nicht viel zu tun“, sagt Milla. „Der Kursus gehört zum Fach ‚Menschen in Bewegung‘, deshalb bin ich dabei.“ Neben praktischem Unterricht, der mit den Coronaregeln in diesem Jahr etwas eingeschränkt war, gehörte auch viel Theorie dazu. „Wir haben uns mit Planungen von Trainingseinheiten beschäftigt, darüber geredet, wie man sich bei Verletzungen verhält, wie man Spieltage organisiert oder auch, was zu tun ist, wenn Eltern zum Abholen ihrer Kinder nicht auftauchen“, sagt die 15-Jährige, die selbst Volleyball im Verein spielt. Der Lehrgang habe auf jeden Fall ihr Interesse geweckt. „Vieles, was ich gelernt habe, kann ich auch auf meine Sportart übertragen.“

Ben Tristan hat mit seinen „Schützlingen“ mittlerweile das Schusstraining absolviert und stellt sich der Kritik. Hier und da wird feinjustiert, und Fischer steuert aus der eigenen Trainererfahrung noch wertvolle Tipps bei. Am Ende bekommen die Teilnehmer nicht nur ein Zertifikat, sondern der Kursus zählt auch für die Schulnote im Sportprofil. „Ich finde es cool, das Zertifikat zu haben, dann kann ich vielleicht mal als Trainer arbeiten“, sagt Ben Tristan.

Nachwuchs für Vereine

„Mit der Teilnahme an dem Projekt wollen wir uns für die umliegenden Vereine engagieren und helfen, junge Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen“, sagt Schulleiterin Ulrike Mangold. Aber auch für den eigenen Schulbetrieb habe die Ausbildung Vorteile. „Wir können die zertifizierten Schüler jetzt auch im Rahmen von Sportarbeitsgemeinschaften und bei Angeboten der offenen Ganztagsschule einsetzen.“