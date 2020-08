Trotz Corona-Pandemie: Die Bereitschaft der Menschen zum Blutspenden ist auch in diesem Jahr groß. In Bordesholm kamen am Dienstag 109 Spender, darunter zwölf Neulinge. Sie nahmen zusätzliche Fragen und Fiebermessung in Kauf. Zwei Spender erhielten anlässlich ihrer 100. Spende ein Präsent.