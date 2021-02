Rendsburg

Die Einführung der Testpflicht für Grenzpendler und Grenzgänger an der deutsch­-dänischen Grenze ist vor dem Hintergrund der nach wie vor sehr dynamischen Verbreitung von Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein und im Gebiet des Kreises Rendsburg-Eckernförde erforderlich, teilte die Kreisverwaltung am Sonnabend mit.

Test darf nicht älter als 72 Stunden sein

Auch bei uns würden Infektionen diagnostiziert, bei denen der Verdacht auf eine neue Variante bestehe, so der Kreis. „Der Ursprung ist höchstwahrscheinlich auf einen Virusimport aus Dänemark zurückzuführen. Weitere Viruseinträge und deren Weiterver­breitung ausgehend von Einreisenden müssen sicher verhindert werden. Daher wird bei Personen, die regelmäßig die deutsch-dänische Grenze überqueren, eine Testpflicht für notwendig erachtet“, heißt es in der Begründung der neuen Allgemeinverfügung des Landrats.

Zuletzt hatte es im Kreisgebiet zunehmend Verstöße gegen Corona-Regeln gegeben. 101 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet.

Bei jeder Einreise in das Kreisgebiet aus Dänemark ist von Montag an ein negatives Antigen-Schnelltest-Ergebnis vorzulegen, das nicht älter als 72 Stunden sein darf. Bisher reichte ein negatives Ergebnis pro Kalenderwoche. Diese Regelung gilt bis zum 31. März, aber eine Verlängerung ist möglich, so der Kreis. Die Tests sind „auf Anforderung der zuständigen Behörde vorzulegen“, heißt es.

In die Gegenrichtung sind die Regeln noch strenger, also für Reisende in Richtung Dänemark.