In diesem Jahr soll in Bordesholm ein besonderes Jubiläum gefeiert werden: Zum 500. Mal jährt sich die Einweihung des Brüggemann-Altars in der Klosterkirche. Das weltberühmte Schnitzwerk prangt zwar im Schleswiger Dom, aber zwei Originalfiguren könnten das Fest auf der Klosterinsel bereichern.