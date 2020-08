Vier Wochen blieb die Badestelle am See in Bordesholm von einem massiven Blaualgenteppich verschont. Seit Freitag gilt wieder ein Badeverbot. Das teilte Umwelttechnikerin Lea Brunke nach der täglichen Kontrolle mit. Wegen des hohen Nährstoffgehaltes gilt für das Gewässer eine ganzjährige Warnung.