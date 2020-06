Bordesholm

Seit Jahren bot die Gemeinde den Service an der Strand-Badestelle bei den Seeterrassen mit zwei DLRG-Rettungsschwimmern im Zeitraum ein bis zwei Wochen vor den Sommerferien bis ein zwei Wochen danach an. Bereits im vergangenen Jahr war die Besetzung schwierig. Erstmals gab es in einem Teil der Ferien keine Aufsicht. Für dieses Jahr habe man niemanden gewinnen können, die wenigen Retter, aber auch Studenten arbeiteten lieber an den Küsten, hieß es vom Amt.

Helfer für alle Situationen werden fehlen

Die Rettungsschwimmer hatten nicht nur immer ein Auge auf den Betrieb im Bordesholmer See, sie halfen Jung und Alt auch bei kleineren Verletzungen und Insektenstichen oder gaben Tipps zum richtigen Verhalten bei der Algenblüte. Im Niedrigwasserjahr 2018 mussten sie auch viele Jugendliche ermahnen, nicht vom Steg aus ins Wasser zu springen.

"Borkumer Badekarren " steht leer

Mit der Vakanz der Badeaufsicht wird auch der Hingucker nicht mehr im Mittelpunkt stehen: der rot-weiße Badekarren, in dem die Kräfte an vollen Badetagen zu finden waren. Dabei handelt es sich um einen 2013 für rund 3000 Euro im Auftrag der Gemeinde kreierten Nachbau eines historischen "Borkumer Badekarrens".

Seit 12. Juni ist Badeverbot aufgehoben

Wegen einer sehr frühen Blaualgenblüte gab es seit Anfang Juni an der Badestelle ein Badeverbot. "Seit dem 12. Juni sind aber keine Algenteppiche mehr zu sehen", so Tim Reimer vom Ordnungsamt, der mit Malte Brettin am Montagmittag zur täglichen Kontrolle an den See kam. Einem Sprung ins Wasser steht in den nächsten warmen Tagen zunächst nichts im Weg. Allerdings gelten auch für die Badestelle die Regeln für den Mindestabstand.

Zur Galerie Seit dem 12. Juni ist die Blaualgenblüte nicht in den Bereich der Badestelle zurückgekommen.

