Seine Tolle ist markant, er steht besonders auf kleine Apfelhäppchen und ist zutraulich: Bei Landwirt Torsten Teegen in Loop wartet ein Ziegenbock auf seine Eigentümer. In der Nacht zu Montag, 9. September, ist das Tier in einem Carport entdeckt worden – da hatte die Ziege zuvor Randale gemacht.