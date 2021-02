Flintbek

Auch in Schleswig-Holstein sind Corona-Fälle mit Virus-Mutationen weiter auf dem Vormarsch: Mehrere hundert Fälle wurden in den vergangenen Tagen bereits nachgewiesen. Dafür müssen Labore auf Spurensuche gehen. Genau das machen die Mitarbeiter vom LADR Laborzentrum Nord in Flintbek: Sie fahnden seit kurzem nach den derzeit wohl gefährlichsten Varianten des Coronavirus - der Mutation N501Y. Sie stellt derzeit eine der wichtigsten Ursachen für die starke Ausbreitung von Covid-19-Fällen dar.

Alle PCR-positiven Proben werden auf die Mutation N501Y untersucht

"Die Labore im LADR Laborverbund Dr. Kramer und Kollegen werden daher nicht nur die im Rahmen der Coronavirus-Surveillanceverordnung vorgesehene Sequenzierung von fünf Prozent der SARS-CoV-2-PCR-positiven Proben umsetzen, sondern screenen seit dem 25. Januar in einer breit angelegten Initiative alle PCR-positiven Proben aus den Laboren mittels spezifischer PCR-Verfahren auf die Mutation N501Y", erklärt Prof. Jan Kramer, ärztlicher Leiter und Geschäftsführer beim LADR-Laborverbund, in Flintbek sind das rund 600.

Anzeige

Wöchentlich gab es in den neun Facharztlaboren im Verbund, die den PCR-Nachweis auf SARS-CoV-2 durchführen, zuletzt rund 6000 positive SARS-CoV-2-PCR-Proben bei insgesamt etwa 50.000 Testanforderungen.

Die Testkapazität in den LADR-Laboren mit derzeit insgesamt 85.000 Tests pro Woche ist damit lediglich zu 60 Prozent ausgelastet. Neben einer deutlich verminderten Anzahl an Testanforderungen beruht das auch auf erneuten Investitionen in die Testverfügbarkeit, als im November die Hersteller von Geräten, Reagenzien und Plastikmaterial wieder lieferfähiger waren.

Ergebnisse gehen an die Gesundheitsämter

In Flintbek wird gezielt nach N501Y und der Deletion 69/70 Delta gesucht. „Für die britische B.1.1.7-Variante ist das Vorhandensein der klinisch relevanten Mutation N501Y und der Deletion 69-70 charakteristisch“, erklärt Kramer. Auch in den in Südafrika (B.1.351) und Brasilien (B.1.1.28) zuerst beschriebenen Virusvarianten ist die Mutation N501Y nachweisbar.

Lesen Sie auch: Rendsburg-Eckernförde: So ist die Corona-Lage im Kreis

„Daher analysieren wir alle positiven PCR-Proben, in denen SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, gezielt mit einer zweiten PCR, die nach der Mutation N501Y sucht. Ist N501Y vorhanden, folgt eine dritte PCR zur Suche nach der Deletion 69/70 für die Virusvariante, welche zuerst in England beschrieben wurde“, so der Facharzt für Laboratoriumsmedizin.

Die Ergebnisse des PCR-basierten Mutations-Screenings werden an die Einsender und Gesundheitsämter übermittelt. In diesem Screening auffällige Proben werden zudem anschließend durch eine Gesamt-Genomsequenzierung tiefergehend charakterisiert. Damit ist eine genaue Zuordnung zu allen weltweit zirkulierenden Virusvarianten durch das Nationale Konsiliarlabor möglich.