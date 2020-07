Techelsdorf

Swantje Teschemacher ist stellvertretende Geschäftsführerin der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung. Sie leitet das Projekt, das sich derzeit in einer Testphase befindet. "Wir haben den Anhänger erstmals in Gebrauch", sagt sie. "Und wir sind froh, dass wir die Räume der Fantasterei in Techelsdorf von Arnulf Zurheide nutzen dürfen."

Kulturelle Angebote für Kinder in kleinen Gemeinden

Denn: "Das Wetter spielt leider gerade nicht mit. Wir werden auch künftig darauf achten, dass wir immer Zugriff auf ein Dorfgemeinschaftshaus oder Ähnliches haben, damit wir wetterunabhängig bleiben." Teschemacher erklärt die Idee des Mobils: "Durch die geringe Einwohnerzahl in einigen Dörfern ist dort häufig keine kulturelle Infrastruktur vorhanden. Meistens gibt es zwar einen Sportverein, aber eher keine Angebote eines kulturellen Jugendhauses. Das wollen wir ändern."

Der bunte Anhänger ist gefüllt mit spannenden Dingen, der Schwerpunkt liegt dabei auf künstlerischen Praktiken wie Malen, Zeichnen und anderen kreative Techniken. "Siebdruck, Stencil Graffite, alles das können wir anbieten", freut sich Teschemacher. Erste Teststation war Techelsdorf, bunt präsentierte sich die Diele der Fantasterei. "Wir haben Kinder aus dem Verwandten- und Freundeskreis gefragt, ob sie für uns das Mobil testen wollen", erklärt Katharina Krüger.

Sie leitet - gemeinsam mit Praktikantin Danielle Panthier - die Teilnehmer an. Marten ist ganz konzentriert bei der Sache. "Wir machen hier Urlaub und ich habe sehr viel Spaß an diesen Arbeiten", sagt der 12-Jährige, während er Farbe auf die Schablone tupft. "Daraus werde ich wohl eine Postkarte machen."

Für Ronja und Judith soll es am Ende ein T-Shirt werden. Die neunjährige Ronja bügelt das fertige Kleidungsstück sehr sorgfältig, denn: "Das ist ein Geschenk", betont sie. Auch Judith hat ihren Siebdruck sehr ordentlich gemacht, nun muss das Shirt noch trocknen. Die Zehnjährige kommt aus Bordesholm und freut sich ebenfalls über das Angebot. "Es macht sehr viel Spaß. Ich gucke schon nach dem nächsten Motiv."

In der Testphase sollen Fehler erkannt werden

"Während der Testphase können wir sehen, ob es etwas fehlt oder ob wir im Ablauf noch etwas ändern müssen", erläutert Teschemacher. Die nächste Station in der Testreihe wird Negenharrie sein. "Im kommenden Jahr wird es dann ernst, wir hoffen, dass viele Gemeinden unser Angebot nutzen werden", so Teschemacher. Projektträger ist die Landesvereinigung Kulturelle Kinder - und Jugendbildung. "Interessierte Gemeinden können sich an die Landesvereinigung wenden und uns dann buchen. Außer Wasser und Strom fallen keine Kosten an, wir kommen mit allem, was benötigt wird", betont sie. Nur eine Ausweichmöglichkeit bei schlechtem Wetter wie ein Dorfgemeinschaftshaus oder eine Sporthalle müssten zur Verfügung gestellt werden. Geplant seien Aufenthalte von maximal zwei Monaten pro Gemeinde, zwei- bis dreimal pro Woche seien dann offene Kreativ- und Kursangebote geplant.

