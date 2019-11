Musik liegt in der Luft in der Kita Mielkendorf: Am Mittwoch ist das Musiculum Mobil im KIndergarten zu Gast. Mit Posaune, Kontrabass, Gitarre und vielen anderen Instrumenten ist Reinhard Conen unterwegs, um dem Nachwuchs die Musik näher zu bringen. Mit Erfolg - die Kinder sind begeistert dabei.