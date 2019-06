Bordesholm

Auch wenn die Bordesholmer Linde nur noch ein „Stumpen“ ist, wie der Liedertafel-Vorsitzende Klaus Elwardt formuliert: Das Dinggericht am Freitag gegen 19 Uhr wird wie seit Gründung der Liedertafel im Jahr 1868 an der Bordesholmer Linde tagen. Dingrichter Jürgen Baasch wird dort vor allem die politischen Geschehnisse in Bordesholm und dem Umland mit einem Augenzwinkern kommentieren, erwartet werden viele Zuhörer. Zuvor starten die aus Sängern und Schützen bestehende Liedertafel um 16 Uhr vom Parkplatz Blöcken aus den Umzug durch den Ort – mit den Majestäten des vergangenen Jahres an Bord einer Kutsche. „Wir hoffen wieder auf viele Zwischenstopps, bei denen uns die Bürger eine Stärkung verabreichen“, erklärte Elwardt.

Ein buntes Programm bietet die Liedertafel dann bei der 132. Auflage des Vogelschießens am Sonnabend, 15. Juni, auf der Vogelwiese am Bordesholmer See. Während die Schützen ab 12 Uhr auf den Holzvogel anlegen, können die Besucher an einer Schießbude ihr Glück versuchen. Dazu werden zahlreiche Leckereien angeboten. Für den Nachwuchs gibt es viele Kinderspiele, zwischen 15 und 17 Uhr tritt Zauberer Tutti auf. Um 18 Uhr beginnt das Kronprinzenschießen mit den Männern, die König werden wollen. Gegen 20 Uhr dürfte der Königsschuss fallen, dann wird eine neue Majestät König Jann Schneider ablösen. Zuvor ermitteln die Kinder ab 14.30 Uhr und die Schützenfrauen ab 17 Uhr ihre Majestäten.

