Das plant Bordesholm zum 700. Geburtstag

Bordesholm

Die Jubiläumsvorbereitungen beginnen quasi am Donnerstag, 1. Juli, im Rathaus in Bordesholm. Reinhard Koglin, Chef des Kulturvereins Bordesholmer Land, und Prof. Oliver Auge vom Historischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität Kiel, unterzeichnen dann den Vertrag für eine wissenschaftliche Chronik, die im 700. Geburtstagsjahr erscheinen soll. Im Juni 2020 war der Verein mit der Bitte um einen Zuschuss für die 40.000 Euro teure Expertise an die Kommune herangetreten - 15.000 Euro sind bewilligt worden.

1327 war das Geburtsjahr Bordesholms. Die Augustiner Mönche begannen auf der Halbinsel am See mit dem Bau von Kloster und Kirche. Vermutlich haben sie kurz danach die spätere Gerichtslinde gepflanzt, die 2018 zusammengebrochen war.

Die Zukunft des Torsos ist mit Blick auf den 700. Geburtstag ungeklärt - bis zum runden Gemeindejubiläum dürfte aber eine Lösung gefunden werden. Beschlusslage ist momentan: Man überlässt den noch vitalen Baum sich selbst, die Triebe werden einmal pro Jahr fachgerecht beschnitten. Derzeit umgibt den Stumpf ein kleines, aber prächtiges Blätterkleid - zumindest einseitig. Die Rundbank um den mächtigen Stamm ist im Januar wieder aufgestellt worden.

Bordesholm: Wird der Lindenplatz umgestaltet?

Die angedachte Umgestaltung des Lindenplatzes ruht seit der Corona-Krise. "Im Rahmen des Ortsentwicklungskonzepts will ich aber das Thema einbringen", kündigte Bürgermeister Ronald Büssow an, der schon vor einem Jahr auf "2027" hingewiesen hatte. Für die Kaiserliche Post wenige Meter neben der Linde ist die Rettung in Sicht. Seit Jahren war das unter Denkmalschutz stehende, 1889 gebaute Haus mehr und mehr verfallen. Kürzlich ist es verkauft und die Sanierung angekündigt worden.

Alter Friedhof Bordesholm ist aufgehübscht

Im Umfeld des Lindenplatzes ist in den vergangenen zwei Jahren eine Menge passiert, vor allem auf dem historischen Alten Friedhof am Kaestners Gang. Wolfgang Bauch, Archäologe und Vorstandsmitglied im Kulturverein, managte die Restaurierung des wohl ältesten Bestattungsplatzes im Ort, dessen Ursprung auf 1620 datiert werden kann, und auf dem seit 1886 keine echte Beerdigung mehr stattgefunden hat.

Eisenkreuze auf Friedhof in Bordesholm müssen nachgebessert werden

Die 26 Gedenk- und Grabsteine der Persönlichkeiten aus der Region sind aufwendig restauriert worden. Seit 2015 gibt es auch eine Grabplatte der Familie Von Saldern - sechs Holzsärge der Nachfahren des Amtmanns Caspar von Saldern aus seiner Familiengruft in der Klosterkirche wurde umgebettet.

In diesem Jahr muss noch auf den drei Eisenkreuzen nachgebessert werden.

Eiben-Umrandung und Hainbuchen-Allee

"Das Denkmalamt hat moniert, dass die Inschriften bei der Restaurierung nicht korrekt wieder aufgetragen wurden. Ein Kirchenmaler wird das übernehmen", berichtete Bauch bei einem Rundgang über die Klosterinsel. Als gelungen sieht er die Eiben-Umrandung des Friedhofs an, ebenso die im vergangenen Jahr gepflanzte neue Hainbuchenallee am Gehweg unterhalb der Klosterkirche Bordesholm an. "Die 60 Eiben und zehn Hainbuchen sind von der Fielmann AG gestiftet worden", lobte Bauch. Die dreijährigen Alleebäume seien gut angewachsen.

Sanierung der Klostermauer Bordesholm geht weiter

Ohne Sponsoren und die Gemeinde sähe die Klosterinsel ärmer aus. Die 45.000 Euro teure Sanierung der maroden Klostermauer, die an den Friedhof grenzt, konnte dank einer Förderung Bordesholms Ende 2020 nach gut zweijähriger Debatte abgeschlossen werden. Die Sanierung war nicht unumstritten. In diesem Jahr soll laut Bauch die Quermauer, an der die Tafeln der Landsmannschaften hingen, saniert werden. Mit Gesamtkosten von 15.000 Euro rechnet er. Aus seiner Sicht sollten die Kupfertafeln, die im technischen Betriebshof der Gemeinde eingelagert wurden, nicht mehr auf die Mauer geschraubt, sondern auf Säulen davor positioniert werden.

Bordesholm: Wunsch nach historischem Torbogen

Gerne würde Bauch auch eine Sanierung der gesamten erhaltenen Mauer, die den einstigen Klostergarten umschloss, bis zum See bis 2027 fertiggestellt haben.

"Die Kosten von 300.000 Euro sind der Knackpunkt." Auch mit dem Treppenaufgang aus Waschbeton, über den Spaziergänger von Kaestners Gang auf den Friedhof in Bordesholm gelangen, ist der ehemalige Leiter des archäologischen Landesamts unzufrieden. Sein Traum wäre eine Neugestaltung mit einem Torbogen, wie es ursprünglich zu Klosterzeiten in Richtung Hainbuchenallee gewesen war. Was aber unbedingt überprüft werden müsse: die Statik des 1920 errichteten Denkmals für die Opfer des Ersten Weltkriegs aus Granit. Der Zement im Sockel ist an vielen Stellen nicht mehr vorhanden.

Legt Bordesholm wieder einen Universitätspreis auf?

Ein Thema, das auch Kiel betrifft, wird in der wissenschaftlichen Chronik auch beleuchtet: Die Klosterbibliothek Bordesholm ist der Grundstock für die Gründung der Christian-Albrechts-Uni Kiel gewesen. Beim wegen der Corona-Pandemie auf September verlegten Universitätstag könnten beide Seiten auch darüber sprechen, ob 2027 zum 700. Geburtstag wieder ein "Bordesholmer Universitätspreis" ausgelobt wird. Zuletzt war die mit einem Preisgeld von 1500 Euro versehene Auszeichnung 2014 an Gerald Kopp vom Museum Tor zur Urzeit in Brügge verliehen worden. Davor wurden 2012 Dr. Jan Friedrich Richter (Bedeutung des Hans-Brüggemann-Altars) und 2010 Karl-Heinz Willroth (Besiedlung des Bordesholmer Raums) gewürdigt.