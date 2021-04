Die politische Osterruhe ist gescheitert, aber auf dem Campingplatz in Wrohe hat sie am Sonnabend doch Einzug gehalten. Einige Dauercamper sind nach dem Start am Gründonnerstag schon da und genießen das gute Wetter. Für die neuen Pächterinnen waren die ersten Wochen des Jahres aber herausfordernd.