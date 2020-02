Amtsneubau in Felde: Unbehagen wächst

Achterwehr/Felde

Die Entscheidung, den Amtssitz von Achterwehr nach Felde zu verlegen, fiel vor knapp zwei Jahren im Amtsausschuss. Bredenbek und Achterwehr stimmten damals dagegen. Kosten von vier Millionen Euro standen im Raum, im Oktober 2018 waren es 4,5 Millionen Euro.

Nach einer weiteren Schätzung auf 5,3 Millionen Euro steht seit Anfang Februar mit 8 Millionen Euro eine Summe im Raum, die bei politischen Vertretern in Achterwehr Unbehagen verursacht. Eine Sanierung und ein Umbau des bestehenden Amtsgebäudes war vor der Entscheidung für den Neubau diskutiert worden. Doch ein Verbleib in Achterwehr erschien im Vergleich zum Umzug nach Felde nicht wirtschaftlich.

Amtsneubau in Felde: Kostenschätzung und Ausgangslage haben sich geändert

Doch diese Ausgangslage habe sich durch die Entwicklung der Kostenschätzung drastisch verändert, sagt Jochen Simon (LG), stellvertretender Bürgermeister in Achterwehr. „Ich bin nicht grundsätzlich gegen einen Neubau“, stellt Simon klar. Natürlich müssten für die Mitarbeiter des Amtes vernünftige Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Doch die im Raum stehenden Kosten für den Amtsneubau in Felde seien einfach zu hoch. „Das geht gar nicht. Ich weiß nicht, wie wir das finanzieren sollen“, sagt Simon.

Einer Gemeinde wie Achterwehr bliebe dann nichts anderes übrig, als zum Beispiel die Grundsteuer zu erhöhen. „Daher bin ich der Meinung, dass man zumindest prüfen muss, ob ein Umbau in Achterwehr wirtschaftlicher wäre“, sagt Simon. Diese und andere Fragen sollen am 25. Februar beim kommenden Finanz- und Bauausschuss des Amtes erörtert werden.

Finanz- und Bauausschuss am 25. Februar soll mehr Klarheit bringen über Amtsneubau in Felde

Simon hofft, dass auch Bürger zur Sitzung kommen. „Geht zur Sitzung, hört es euch an, stellt Fragen“, sagt er. Zu einer gewissen Aufklärung soll die Sitzung auch von Seiten des Amtes führen. Der vorgestellte Vorentwurf des Amtsneubaus in Felde sei nur „ein erster Aufschlag“ gewesen, der weiter ausgearbeitet werden müsse, sagt Christian Jöhnck, Bauamtsleiter im Amt. „Jetzt beginnt die eigentliche Sacharbeit, bei der wir den Kostenaspekt unbedingt im Auge behalten werden“, sagt Jöhnk. Man sei innerhalb des Prozesses noch gar nicht so weit, wie es vielleicht bisher rüber gekommen sei, ergänzt er.

CDU-Fraktion wollte Gemeindevertretung in Achterwehr wegen Amtsneubau in Felde einberufen

Noch vor dem Finanz- und Bauausschuss im Amt wollte die CDU-Fraktion in Achterwehr eine Sitzung der Gemeindevertreter einberufen. Sie reichte einen entsprechenden Antrag ein, wonach sich die Gemeindevertretung für einen Stopp der Amtsneubau in Felde aussprechen sollte. Gleichzeitig wäre eine Alternativplanung für die Weiternutzung des Gebäudes in Achterwehr, ergänzt um eine Servicestation in Felde, einzuleiten. „Eigentlich müssten die Planungen wieder von vorne beginnen“, sagt Hans-Jürgen Eisermann, CDU-Fraktionsvorsitzender.

Zu einer Sitzung der Gemeindevertreter wird es in Achterwehr aber nicht kommen. Der Antrag habe formale Fehler gehabt, bestätigt Andreas Kock, Hauptamtsleiter im Amt. Zudem sei die Eilbedürftigkeit der Einberufung einer Sitzung vor dem Finanz- und Bauausschuss nicht gegeben gewesen. Im Gegensatz zum Amtsausschuss, der das Entscheidungsorgan der amtsangehörigen Gemeinden ist, werden im Finanz- und Bauausschuss keine abschließenden Beschlüsse gefasst.

