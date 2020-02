Etwa 150 Besucher wollten sich die Diskussion über den geplanten Amtsneubau am Dienstagabend in Achterwehr nicht entgehen lassen. Es folgte eine wort- und emotionsreiche Sitzung. Vor allem weil Amtsdirektor Joachim Brand Vertreter aus Felde direkt attackierte und sich dabei in der Wortwahl vergriff.