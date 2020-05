Modernisierung vor Ort wird auch geprüft

Achterwehr

In einer Sitzung des Finanz- und Bauausschusses Ende Januar war für den geplanten Amtsneubau in Felde ein Kostenkorridor zwischen acht und neun Millionen Euro ins Visier genommen worden. Der starke Kostenanstieg für das künftige Verwaltungsgebäude hatte in Politik und Bevölkerung daraufhin zu einer kontroversen Diskussion geführt.

In seiner ersten Sitzung nach der Corona-Pause stellte der Amtsausschuss am Dienstagabend die Weichen für eine Neuausrichtung des viel diskutierten Projekts. Die Mitglieder des Gremiums beschlossen, der Empfehlung zum Kostenkorridor nicht zu folgen. Stattdessen soll das im Architektenvertrag aus dem März 2019 festgelegte Gesamtkostenbudget in Höhe von fünf Millionen Euro den Planungen zugrunde liegen. Hinzu kommt der Grunderwerb der Fläche, der bei etwa 300.000 Euro liegt.

Arbeitsgruppe soll Planungen zum Neubau vorantreiben

Um die Planungen für den Neubau auf dieser Grundlage voranzutreiben, beschloss der Amtsausschuss eine Arbeitsgruppe zu bilden. Diese soll sich unter anderem mit Feststellung und Festlegung des künftigen Raumbedarfs auseinandersetzen und Beschlussfassungen vorbereiten. Sieben Mitglieder soll die Arbeitsgruppe umfassen. Zwei davon wird die Gemeinde Felde bestimmen, ein Mitglied kommt aus der Verwaltung und vier weitere aus den Amtsgremien.

Neben diesen Planungen beschloss das Gremium zudem, das Architektenbüro, das 2015 die Kosten für eine Modernisierung des bestehenden Amtsgebäudes in Achterwehr geschätzt hatte, mit einer Aktualisierung zu beauftragen. Die Kosten hatten damals bei rund 2,3 Millionen Euro gelegen. Nicht berücksichtigt wurden aber zum Beispiel heute notwendige Sanierungen an Dach und Heizungsanlage. Auch die allgemein gestiegenen Baukosten dürften sich auf eine neue Kostenschätzung auswirken. "Das Ziel ist, dass man zeitnah eine Vergleichbarkeit der Kosten bei Neu- und Altbau hat", sagte Amtsdirektor Joachim Brand. Daher werde auch der Auftrag an das Architektenbüro umgehend erteilt, und die Arbeitsgruppe solle vor der Sommerpause einen entsprechenden Stand erreichen.

Bereits bewilligte finanzielle Mittel werden nicht abgerufen

Da das Projekt Amtsneubau bereits einige Jahre läuft, hatte das Amt Darlehensmittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF) beantragt, die teilweise bereits bewilligt worden waren. Da mit einem umfangreichen Einsatz der Mittel in diesem und kommenden Jahr aber nicht zu rechnen ist, beschloss der Amtsausschuss, diese ruhen zu lassen. Eine Bewilligung muss dann zu gegebener Zeit erneut beantragt werden. Trotz der weiteren Verzögerung beim Amtsneubau war es für Amtsdirektor Brand "äußerst positiv, dass wir zu einer sachlichen Arbeit zurückkehren konnten", sagte er nach der Sitzung des Gremiums.

