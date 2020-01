Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 203 bei Elsdorf-Westermühlen im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Montagabend ein 23-jähriger Mann ums Leben gekommen. Das Fahrzeug war von der Straße abgekommen und so heftig gegen einen Straßenbaum gefahren, dass es in zwei Teile gerissen wurde.