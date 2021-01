Felde/Bordesholm

Beispielsweise Gerlind Lind aus Felde, die gerne eine kleine 120-Liter-Tonne statt der doppelt so großen haben möchte. Die 79-Jährige empfindet die 240-Liter-Tonne als zu groß. „In vier Wochen kommt bei mir höchstens ein Drittel des Volumens zusammen“, erzählt die Anliegerin im Ahornweg. Bio- und Restmülltonne gebe es ja auch als 120-Liter-Gefäß.

„Die große Tonne behindert das Einparken, ihre Höhe erlaubt mir das Reinigen nur durch Umlegen, was bei dem Gewicht für einen älteren und kleinen Menschen nicht zumutbar ist.“ Der auf vier Wochen verlängerte Leerungsrhythmus werde besonders im Sommer vermehrt zu Gerüchen führen.

Anzeige

„Ich habe im Dezember Prezero per Mail zweimal darauf hingewiesen und den Vorschlag gemacht, die kleinere Tonne selbst zu bezahlen“, so Gerlind Lind. Eine Antwort hat die Felderin von Prezero aus Porta Westfalica bis heute nicht erhalten.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele gelbe Tonnen im Kreis Rendsburg-Eckernförde fliegen bei Böen um

Nach der ersten Abholung in diesem Monat musste die Felderin zudem ihre Tonne „einfangen“. Der böige Wind hätte das Gefäß wegen der großen Angriffsfläche und des geringen Füllstandes durch die Straße geschoben. „Als ich später durch Felde fuhr, habe ich diverse umgekippte Tonnen gesehen. Verpackungsmüll ist durch den Wind verteilt worden.“ Das hat auch Klaus Liefland in Bordesholm beobachtet. Nachdem in Bordesholm am regulären Abholtag, 13. Januar, in einigen Straßen die Tonnen nicht geleert wurde, konnte seine Familie und Nachbarn an drei aufeinanderfolgenden Tagen liegengebliebenen Müll einsammeln.

Gelbe Säcke sind Mangelware

13-mal habe er versucht, die Hotline anzurufen, um sich zu beschweren. Fehlanzeige. Als unzumutbar findet der Bordesholm außerdem, dass für ein Gebäude, in dem drei Haushalte mit zehn Personen leben, nur eine 240-Liter-Tonne zur Verfügung steht und man als Kunde bis mindestens März auf Besserung warten müsse. Zum Argument von Prezero, man könne ja während der Testphase bis Ende Februar gelbe Säcke neben die Tonnen stellen, betonte er: „Die sind aufgebraucht. Man muss jetzt neutrale Plastiksäcke kaufen.“

Vergessene Straßen in Bordesholm wurden bedient

Die Anlieger der Nicoline-Hensler-Straße in Bordesholm waren am Mittwoch zufrieden. Bei dem zweiten im Abfallkalender vorgesehenen Termin sind sie und auch zwei beim ersten Termin vergessene Straßen berücksichtigt worden. Vor 14 Tagen war das Entsorgungsfahrzeug bereits in den Straßen und hatte die ersten Tonnen geleert, war dann aber umgedreht.

Lesen Sie auch: Anlieger in Bordesholm sind genervt

„Ein IT-Fehler in der Disposition“, bekam Anlieger Niklas Heesch als Antwort auf seine Nachfrage.

Prezero sieht weiter "ordentlichen Start"

Die Firma Prezero sieht weiterhin einen „ordentlichen Start“. Christoph Haub, Leiter Kommunalvertrieb, betonte: „Es ist eine komplette Systemumstellung im größten Flächenkreis in Schleswig-Holstein. Als Schulnote würde ich uns eine drei plus geben, Luft nach oben ist noch viel.“ Er bedauerte, dass es in einigen Bereichen zu Problemen gekommen sei. „Wir sind dabei, es aufzuarbeiten. Personell ist die Hotline aufgestockt worden.“ Wo offensichtlich eine 240-Liter-Tonne für ein Gebäude nicht ausreiche, werde nachgebessert, versprach er. Er appellierte aber an die Kunden, die Testphase bis Ende Februar abzuwarten. Eine kleine 120-Liter-Tonne sei derzeit nicht vorgesehen.

Lesen Sie auch: Hotline ist phasenweise überlastet

„Laut Ausschreibung ist nur eine 240- oder 1100-Liter-Tonne vorgesehen. Das hat der Kreis mit den Dualen Systemen bestimmt“, so Haub. Sein Vorschlag: Nachbarn, die wenig Verpackungsmüll hätten, könnten sich eine Tonne teilen.