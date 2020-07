Flintbek

Champagner, der gläserne Supercup und ein Umschlag: Mit diesen Präsenten bewaffnet hatten sich Hauke Kallsen (Vertriebsleiter Edeka Nord) und Stefan Giese (Geschäftsführer Edeka Nord) auf den Weg nach Flintbek gemacht. Erwartet wurden sie von Marktinhaber Marco Hauschildt und dem stellvertretenden Marktleiter Nils Schultz. "Es ist schon eine besondere Auszeichnung, wir freuen uns sehr", betonte Hauschildt.

1996 ging der Supercup an Edeka Albrechtsen

Es ist nicht der erste Supercup, der nach Flintbek geht. "1996 haben meine Vorgänger, Familie Albrechtsen, bereits die Auszeichnung bekommen", wusste Hauschildt, der den Markt 2011 übernommen hat und seit 2013 alleine führt.

Vor zwei Jahren dann der große Umbau: Dabei wurde auch der Name auf " Hauschildt" geändert. "Es ist schon wieder zwei Jahre her. Das ist kaum zu glauben", sagt der 42-Jährige. Die Verkaufsfläche wurde von 1350 auf mehr als 1800 Quadratmeter erweitert. Neu waren damals unter anderem die Geschmaxpiraten – ein Bistrokonzept, das Marco Hauschildt bereits erfolgreich im Rendsburger Markt installiert hatte. "Wir beurteilen immer das Gesamtkonzept eines Marktes, da ist natürlich auch der Blick auf die Geschmaxpiraten ein großer Pluspunkt", weiß Giese.

Nach dem Umbau bereit für den Wettbewerb

Daneben ist die Bäckerei Günther zu finden. Neu war die Sushi-Bar, eine Dry Aged Beef-Kammer, eine Smoothie-Bar sowie ein Weinverkostungs- und Ausschanksystem. Hauschildt betreibt auch einen Edeka-Markt in Rendsburg, 2011 hatte er sich mit dem Markt für den Preis beworben. "Wir haben damals die Auszeichnung bekommen und konnten uns auch national durchsetzen und gewinnen", erinnert sich der Kaufmann. "Nach dem großen Umbau vor zwei Jahren sind wir jetzt auch in Flintbek bereit für den Wettbewerb."

"Die unternehmerische Leistung ist beispielhaft, auch für Kollegen"

Was macht den Edeka-Markt in Flintbek so besonders? Die Antwort kennt Hauke Kallsen. "Hier werden die Kriterien voll erfüllt, die wir für die Auszeichnung verlangen. Dazu zählen das betriebswirtschaftliche Ergebnis, also der Umsatz, genauso wie die Leistungen, die unsere Testkäufer hier bemerken und bewerten", zählt Kallsen auf. Deutliches Lob geht dabei an den Inhaber Marco Hauschildt. "Die unternehmerische Leistung ist beispielhaft, auch für Kollegen", betont Kallsen.

Das Lob gibt Marco Hauschildt - wie so häufig - weiter. „In unserem Markt arbeiten die besten Mitarbeiter. Wir können nur gewinnen, weil wir so tolle Mitarbeiter haben. Diese Menschen bewegen das alles hier, denen gehört das Lob", betonte Hauschildt. Insgesamt sind 104 Menschen beim Edeka-Markt engagiert, Vollzeit- und Teilzeitkräfte. Für das Team geht es nun in die nationale Entscheidung.

