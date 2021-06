Flintbek

Herr Hagenah, was hat Sie bewogen, „ihre“ Feuerwehr zu verlassen?Ich habe mich bisher hier vor Ort sehr für die Belange "meiner" Feuerwehr eingesetzt und bin seit 2014 Beisitzer im Kreisvorstand und jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, die Funktion des stellvertretenden Kreiswehrführers zu übernehmen.

Die, die mich kennen, wissen, dass ich es hasse, wenn Dinge nur halbherzig erledigt werden. Entweder ganz oder gar nicht - und da die neue Aufgabe im Kreis zeitlich mit der Führung einer Feuerwehr insbesondere dieser Größe nicht in Einklang zu bringen ist, wenn man an sich selbst entsprechende Ansprüche stellt und auch das Privatleben nicht darunter leiden soll, muss man sich entscheiden.

Das fiel mir nicht leicht und ich habe darauf lange "gekaut", aber ich habe mich entschieden: Ich möchte mich einfach überregional für die Feuerwehren im Kreis engagieren und darauf freue ich mich jetzt und da meine Nachfolge hier in Flintbek geregelt ist, konnte ich das auch ruhigen Gewissens tun.

Seit vielen Jahren ist der Name Hagenah fast schon ein Synonym für Feuerwehr - wie kommt man dazu und was macht es aus, immer wieder dabei zu sein und zu bleiben?Mein Vater ist 1968 in die Feuerwehr Großflintbek eingetreten und war dort auch Gerätewart. Das hatte zur Folge, dass ich schon im Kindergartenalter häufig mitdurfte, wenn er um Beispiel das Fahrzeug gewaschen hat. Damit hat er wahrscheinlich den Funken entfacht, der in jedem Kind für die Feuerwehr schlummert und als 1994 die Jugendfeuerwehr gegründet wurde, war ich natürlich dabei und bin dann selbstverständlich 1996 in den aktiven Dienst übergetreten.

Was macht es aus? Die Frage ist schwierig, für jemanden, der so mit dem Virus Feuerwehr infiziert ist. Ist es das Bestreben, sich in der Gesellschaft einzubringen? Etwas für die Mitmenschen zu tun? Die "geile" Technik, die einen umgibt? Ist es der Nervenkitzel und das Adrenalin, wenn der Alarm kommt? Das man nie weiß, wann der Melder geht und was einen am Einsatzort erwartet?

Sind es die Freundschaften, die man bei der Feuerwehr schließt? Die Kameradschaft in der Wehr? Ich glaube, von allem ein bisschen - und natürlich auch, dass es ja jemand machen muss. Ich kann nicht etwas von anderen erwarten, was ich nicht selbst bereit bin zu geben. Wenn ich den Notruf wähle und erwarte, dass jemand kommt und mir hilft, muss ich auch selbst bereit sein, etwas zu tun, wenn andere Hilfe brauchen. Das ist aber meine ganz persönliche Einstellung, das erwarte ich nicht von anderen.

Nun sind Sie „nur“ noch in der zweiten Reihe - ist das ein komisches Gefühl?Ich habe ja noch bis zum 30. Juni die Leitung, aber merkwürdig wird das auf jeden Fall. Am Freitag meine letzte Jahresversammlung als Ortswehrführer war schon komisch. Ich habe mich aber die letzten Dienste schon zurückgezogen, mich in die Mannschaft eingereiht und ich muss sagen, ich muss auch nicht immer "vorne" stehen, zweite Reihe geht ganz gut.

Welche Aufgaben erwarten Sie beim Kreisfeuerwehrverband?Der Kreisfeuerwehrverband hat die Aufgabe, die Feuerwehren in wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten zu betreuen, die Interessen der Mitgliedswehren zu vertreten und durchzusetzen und die Ausbildung auf Kreisebene durchzuführen.

Es geht auch um Beratung und Hilfestellung zu allen Fragen rund um das Thema Feuerwehr. Hier werde ich mich einbringen, natürlich gehört auch dazu, die Feuerwehren im Kreis zu besuchen und mit den Kameradinnen und Kameraden vor Ort ins Gespräch zu kommen. Das sollte ja hoffentlich bald wieder gehen.

Montags und mittwochs bin ich nachmittags bis abends in der Geschäftsstelle, um Termine wahrzunehmen und um mich mit dem Kreiswehrführer und der Geschäftsstelle auszutauschen. Ich werde, wie auch schon Fritz Kruse, sehr eng mit Mathias Schütte zusammenarbeiten, um ihn bei Bedarf auch vertreten zu können. Ich denke, wir sind und werden ein gutes Team. Darauf freue ich mich.