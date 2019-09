Partymusik, leckere Waffeln, heißer Kaffee und viel Spaß mit Hüpfburg und Wasserlaufbällen: Mit einem tollen Event hat sich der Förderverein Freibad Flintbek am Sonntag von seinen Besuchern verabschiedet. Das Wetter spielte mit, und so war das Freibad am Saisonabschluss noch einmal voll.