CDU will mehr Grün für den Marktplatz

Nortorf

Der Marktplatz in Nortorf wirkt aufgeräumt. Alles hat seit dem 2004 abgeschlossenen Umbau des ehemaligen Parkplatzes seinen Platz. Die Stellflächen für Autos, die Baumzeilen und die Bänke liegen wie ein Ring außen um die Freifläche in der Mitte. Drei Strahlen Wasser plätschern in eine elegant gebogene, lange Granitrinne. Sie ist auf dem Platz der Anziehungspunkt für Kinder.

Aufenthaltsqualität auf der von Steinen dominierten Fläche erhöhen

Der Vorschlag der CDU-Fraktion, die Aufenthaltsqualität auf der von Steinen dominierten Fläche durch mobile Pflanztröge, die entlang der Wasserrinne aufgestellt werden, und mobile Spielgeräte zwischen den Bäumen zu erhöhen, löste kontroverse Reaktionen in den Parteien aus. Letztendlich wurde der Antrag der CDU im Bau- und Umweltausschuss, für 20000 Euro den Platz zu verändern, mehrheitlich angenommen.

Veränderungssperre bis 2029 in Nortorf

Mit der Platz-Umgestaltung warten, bis das Ergebnis des von der Stadt angeschobenen Ortskernentwicklungskonzepts vorliegt, hatte Angelika Bretschneider ( Die Grünen) vorgeschlagen. Warten sei nicht zielführend, erklärte Bürgermeister Torben Ackermann. Der mit Städtebaufördermitteln des Landes gebaute Platz hat eine Veränderungssperre bis 2029. Er sei nicht im Konzept enthalten. Er erklärte die Crux beim Umgestaltungsvorhaben: Werde die Oberfläche des Platzes verändert, muss die Stadt Mittel ans Land zurückzahlen.

Mobile Pflanztröge können auch als Straßensperre eingesetzt werden

Bürgermeister Torben Ackermann sah den Vorzug der mobilen Pflanztröge: Sie eignen sich zur Doppelnutzung. Bei Großveranstaltungen könnten sie vom Platz entfernt und als Zufahrtssperren an den Einfahrtstraßen eingesetzt werden. Sie lösen zudem keine Rückzahlung ans Land aus. Spielgeräte auf der Steinfläche sah Angelika Bretschneider kritisch: Der Boden müsste mit Gummibelag oder Kies ausgestattet werden, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

Die Bewegungsmuster von Kindern müssen beachtet werden

Parteikollege Michael Landek favorisierte dagegen einen zentralen Ort für die Spielgeräte. Er erläuterte: Die Bewegungsmuster von spielenden Kindern müssten beachtet werden. „Sie werden zwischen den Spielgeräten und der Wasserrinne hin- und herlaufen.“ Auf dem Platz sind zwei Verkehrswege für Anlieferfahrzeuge ausgewiesen – das Unfallrisiko werde durch die Spielgeräte erhöht. Zudem müsse der zusätzliche Pflegeaufwand fürs Gießen der Pflanztröge einkalkuliert werden.

Oliver Rumpf, CDU-Mitglied und als Garten- und Landschaftsbauer ausgewiesener Experte, erklärte, der Pflege-Aufwand für die mobilen Tröge sei überschaubar. Die Bäume in den Pflanzinseln auf dem Platz werden schon jetzt bewässert. Die Tröge stehen in der Nähe. Es seien kleine Spielgeräte geplant, die auch ohne Fallschutzbelag benutzt werden können. „Die Verkehrswege werden durch Spielgeräte nicht tangiert", erklärte Sylvia Raden ( CDU).

„Ich kann doch nicht ständig den Marktplatz verändern“, monierte Willi Gronewald ( SPD): Nach der Umgestaltung sei der Platz erst kritisiert, dann gelobt worden. Jetzt sei er wieder in der Diskussion. Er sah das Auffrischen vorhandener Spielplätze als vorrangig an.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.