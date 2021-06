Bordesholm

Der Musikfest-Trecker des Schleswig-Holstein Musikfestivals fährt am kommenden Wochenende durch das Land. Er macht Halt auf fünf Plätzen in Dörfern und Städten und beschert Marktbummlern, Wochenendeinkäufern und Musikfreunden spontane Konzerte, die 20 Minuten dauern werden. Eintrittskarten sind nicht notwendig. Die Gemeinde Bordesholm bildet am Sonntag um 17 Uhr den Abschluss der Tour.

Klassik bis zu Gypasy Swing

Als Vorhut des diesjährigen SHMF-Festivalsommers, der am 3. Juli beginnt, ist der Musikfest-Trecker am Sonnabend im westlichen Landesteil unterwegs. Auf dem Anhänger tritt in Wesselburen (11 Uhr, Vorplatz der St. Bartholomäus-Kirche) und Heide (13.30 Uhr, Südermarkt) das Trio Nidaš auf, bestehend aus Violinistin Svenja Lippert, Klarinettist David Arbeiter und Gitarrist Niels Rathje. Die drei Musiker, die sich während ihres Studiums an der Musikhochschule Lübeck kennengelernt haben, spielen Kompositionen von Klassik über Klezmer bis hin zu Tango und Gypsy Swing.

Blockflöte als Rockinstrument

Am Sonntag hält der Trecker in Großhansdorf (12 Uhr, Vorplatz der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Großhansdorf-Schmalenbeck), in Bad Segeberg (14.30 Uhr, Vorplatz der Marienkirche) und Bordesholm (17 Uhr, Rathausplatz).

Die dreiköpfige Instrumentalband Wildes Holz kann bei dem Gastspiel erlebt werden. Die Band, die aus Blockflötist Tobias Reisige, Kontrabassist Markus Conrads und Gitarrist Johannes Behr besteht, beweist seit über 20 Jahren, dass eine Blockflöte im Grunde ein Rock-Instrument ist.