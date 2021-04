Die Sporthalle der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule in Bordesholm ist eine riesige Baustelle und bietet Einblicke, die sonst nicht möglich sind. Für rund 165.000 Euro lässt der Schulverband einen neuen Schwingboden verlegen: Seit fünf Jahren war die Sanierung immer wieder aufgeschoben worden.

Von Frank Scheer