Die Tage für die Windenergieanlage an der Kreisstraße 15 in direkter Nachbarschaft des Klärwerks scheinen gezählt: Mehrheitlich votierten die Mitglieder des Umwelt- und Wegeausschusses in Flintbek für den Abbau der Anlage zum Ende der Pachtzeit. Der Nutzungsvertrag läuft am 31. Dezember aus.