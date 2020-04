Erster Corona-Infizierter ist immun

Brügge

Ein Lkw-Fahrer hatte Christian Sander Anfang März in dessen Arbeitsstätte in Kiel mit Corona angesteckt. Das Virus wurde entdeckt, als es dem Lastwagenfahrer in Österreich so schlecht ging, dass er ins Krankenhaus musste. „Dort wird er immer noch behandelt“, erzählt Sander, der in Brügge bei vielen Bewohnern als Fiete bekannt ist. Der gelernte Landwirt wurde positiv getestet – konnte es aber anfangs nicht glauben.

80-jähriger Vater wurde nicht angesteckt

Denn Christian Sander zeigte keine der sonst vielfach üblichen, grippeähnlichen Symptome von Virusträgern. „Ich hatte kein Husten, kein Fieber, kein Niesen, rein gar nichts. Ich dachte erst, die Proben wären vertauscht worden“, erinnert sich der Brügger. Für seine im Haushalt wohnende Freundin, die nicht infiziert war, wurde ebenfalls eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Auf dem Gelände seines Resthofs lebt zudem sein 80-jähriger Vater, dessen Frau sowie mehrere Mietparteien – angesteckt wurde aber niemand.

Dafür machte die Kunde von seiner Infektion im Dorf und im Raum Bordesholm rasend schnell die Runde. „Ich war plötzlich weltbekannt“, sagte Sander. Während der Quarantäne schraubte er an seinem alten MB-Trac und beackerte mit dem Schlepper und mit Behördengenehmigung auch seine Felder. „Auf dem Acker konnte ich ja niemanden anstecken.“ Am Ende seiner Quarantäne wurden zwei Abstriche gemacht, beide Tests verliefen negativ.

Als Mutmacher unterwegs

Damit ist Christian Sander immun gegen den Coronavirus. „Ich kann mich jetzt in jede verseuchte Menschenansammlung schmeißen“, betont der Brügger und lacht. Bei seinen Ausflügen jetzt im Dorf hatte er nicht mit Berührungsängsten der Dorfbewohner zu kämpfen. Der ehemalige Virusträger konnte sogar vielen Mut machen, dass es mit der Krankheit gut gehen kann. Dass er so schnell viele Antikörper gebildet hatte, führt er auch auf seine glückliche Kindheit zurück – mit Eltern, die ihm früh viel zugetraut hatten.

Sander wuchs in einer Bauernfamilie auf, täglich wurde gekocht, was der Garten hergab. „Cola und Fanta gab es nicht und Süßigkeiten nur selten. Dafür war ich schon mit acht Jahren für die Getreidetrocknung zuständig und durfte allein mit dem Trecker aufs Feld fahren.“ Ein Hamburger Lungenarzt riet dem Brügger, der im Hauptberuf als Kfz-Meister arbeitet, zu Bluttests bei den Gesundheitsbehörden. Das Angebot wurde aber mangels Arbeitskapazitäten nicht angenommen, berichtet Sander. „Mein Hausarzt sagte daraufhin, Fiete, du kannst nicht allein die Welt retten.“

