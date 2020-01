Paradies für Schnäppchenjäger

Rendsburg

Seit 15 Jahren ist auch Heinz Wieben mit dabei. „Früher habe ich nie etwas auf dem Flohmarkt verkauft“, sagt der 66-Jährige. „Die große Eisenbahn im Partykeller hat uns gestört, die sollte weg und deshalb sind wir auf den Flohmarkt gegangen.“ Die Eisenbahn hat er tatsächlich auch vor 15 Jahren verkauft, dabei aber sich und seine Frau mit dem Virus Flohmarkt infiziert. „Heute sind wir zehn Mal im Jahr auf Flohmärkten und verkaufen immer ganz unterschiedliche Dinge“, sagt Wieben. Das mache riesig Spaß, und auf den Märkten bliebe auch immer viel Zeit zum Schnacken.

Statt Eisenbahn jetzt viele Kartons

Einen Nachteil gibt es: „Die Eisenbahn ist zwar aus dem Partykeller verschwunden, aber jetzt türmen sich die ganzen Kartons dort, die wir mit zum Flohmarkt nehmen“, sagt er mit einem Lachen im Gesicht. Alleine die Bücher würden mittlerweile gut 60 Kartons füllen. Die würden auf den Flohmärkten derzeit am besten laufen.

Viele stöbern schon vor dem offiziellen Start nach Schnäppchen

„Der Flohmarkt in der Halle hat schon Tradition“, sagt Marktveranstalter Wilfried Wagner, der das Ganze vor über 20 Jahren initiiert hat. „Die Deula-Halle ist einfach ideal“, sagt er. Größtes Plus bei den Händlern sei es, dass diese schon am Vortag des Marktes ihre Stände aufbauen könnten und man sich so den Stress spare, besonders früh aufstehen zu müssen. Um neun Uhr öffnet der Markt seine Pforten. „Einige sind aber schon viel früher hier, um nach den besten Schnäppchen Ausschau zu halten“, sagt Wagner. Darunter auch Händler, die die Ware dann gleich weiterverkaufen.

Viel Zeit für Freunde

„Reich werden will ich hier nicht“, sagt Irmtraut Linnemann. Die Nortorferin verkauft Kleidung, die sie nicht mehr braucht, die aber zum Wegwerfen zu schade ist. „Für ' nen Appel und ' nen Ei kann man die verschiedensten Sachen auf dem Flohmarkt erstehen, das finde ich toll.“ Einen Tisch weiter steht ein befreundetes Ehepaar aus Nortorf. Imker Reinhard Olschewski verkauft neben allerlei Trödel auch seinen eigenen Honig. „Günstiger als hier gibt es den nirgends“, sagt seine Frau Sabrina Olschewski.

Flohmarkt hat auch eine soziale Funktion

„An guten Tagen kommen hier 15000 Besucher“, sagt Wagner. Einige auch nur, um die Currywurst und Pommes zu essen, denen ihr Ruf vorauseile. Für den Initiator hat der Flohmarkt auch eine soziale Komponente. Zum einen sei das echte Nachhaltigkeit, zum anderen gebe es auch Menschen, deren Geld nicht reiche und die so ein paar Euro dazu verdienen könnten.

Nächster Flohmarkt in der Deula-Halle am Sonntag, 8. Februar, ab 9 Uhr.

