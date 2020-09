Volle Tische, Gedränge am Salatbüfett und lautstarkes Gewusel am Kiosk: Von dieser Vor-Corona-Szenerie ist in der Mensa der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule (HBS) in Bordesholm momentan nichts zu spüren. An der Nortorfer Gemeinschaftschule öffnet die Mensa erst am kommenden Montag.