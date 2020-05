Diakonische Werkstätten öffnen wieder

Rendsburg

In den vergangenen Wochen wurden diakonischen Werkstätten sowie die Tagesförderstätten für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein nur Notgruppen betreut. Dies ändert sich nun. „Die Wiedereröffnung der Werkstätten und Tagesförderstätten ist ein wichtiges Signal für die dort beschäftigten oder betreuten Menschen mit Behinderung“, sagt Dr. Peter Petersen, Referent für Eingliederungshilfe beim Diakonischen Werk Schleswig-Holstein.

„Sie können nun endlich wieder ihrer Arbeit nachgehen und erhalten ihre notwendige Tagesstruktur zurück. Gleichzeitig werden die Angehörigen entlastet, die in den vergangenen Wochen die Betreuung übernommen hatten und deshalb zum Teil ihren Beruf nicht mehr ausüben konnten. Allerdings werden auch weiterhin zahlreiche Beschäftigte und Betreute bis auf Weiteres zu Hause bleiben müssen. Wir raten deshalb allen, sich mit ihren Werkstätten oder Tagesförderstätten in Verbindung zu setzen.“

Öffnung in Etappen

Die Werkstätten und Tagesförderstätten werden nach Absprache mit den Kostenträgern, also den Kommunen und Kreisen, geöffnet. Dabei dürfen neben den bestehenden Notgruppen in einer ersten Phase nur maximal 25 Prozent der Arbeits- und Betreuungsplätze besetzt werden. Ab 8. Juni wird die Zahl auf 50 Prozent erhöht. Auf diese Weise sollen Infektionen so weit wie möglich vermieden werden. Zusätzlich wurden für jede Einrichtung Hygienekonzepte erarbeitet und den Gesundheitsämtern und Kostenträgern angezeigt.

Darin sind unter anderem die Begrenzung von Beschäftigtenzahlen pro Raum, die Reinigung von Räumen, Oberflächen und Sanitäranlagen, die Lüftung der Räume sowie die Wahrung des Abstandsgebotes geregelt. Darüber hinaus dürfen Menschen, die der Risikogruppe angehören oder akut eine Atemwegserkrankung haben, die Einrichtungen nicht betreten. Unter dem Dach der Diakonie gibt es 19 Werkstätten für Menschen mit Behinderung mit rund 9000 Beschäftigten. In 20 Tagesförderstätten werden rund 550 Menschen betreut.

