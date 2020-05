Beratung durch die Kunststoffscheibe

Rendsburg

Normalerweise ist der direkte Kontakt an der Schule Altstadt in Rendsburg gang und gäbe. Doch in Corona-Zeiten ist alles etwas anders. Und für viele Schülerinnen und Schüler im Land, die bereits wieder unterrichtet werden, rückt der Abschluss näher. Das Team der Sozialarbeit beim Diakonischen Werk des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde hat deshalb einen Plexiglasrahmen gebaut und damit Beratungstische auf dem Schulhof eingerichtet. Die Kinder und Jugendlichen können sich dort Rat bei den Pädagogen holen oder über Sorgen und Probleme sprechen.

Face to Face ist hilfreicher

"Natürlich telefonieren wir nach dem Unterricht auch mit ihnen, aber manchmal ist das Gespräch von Angesicht zu Angesicht hilfreicher und einfacher“, sagt Sozialpädagoge Jan-Philip Waldow vom Projekt „Jugend stärken im Quartier“. Die direkte Unterstützung sei „am wichtigsten bei der Förderung junger Menschen“, sagt auch der Schulsozialarbeiter Markus Cwielong-Jöhnk. Denn häufig geht es um das Anfertigen oder die Korrektur von Bewerbungsunterlagen.

Bewerbungen werden durchgesehen

Vor allem für die Neunt- und Zehntklässler, die im Sommer die Schule verlassen werden, ist die derzeitige Situation schwer zu handhaben: Mehrere haben noch keinen Ausbildungsplatz oder einen anderen Schulplatz. „Und die Computerarbeitsplätze im Europaforum sind ja geschlossen“, so Pädagogin Anja Carstensen, „dort unterstützen wir sie normalerweise, wenn sie ihre Bewerbungsunterlagen zusammenstellen.“ Das geht jetzt eben nicht.

Schule unterstützt die Arbeit

Deshalb bietet Waldow derzeit an, daheim erstellte Bewerbungen durch die Scheibe hindurch zu besprechen, zu korrigieren und auszudrucken. "Die Zusammenarbeit mit der Schulleitung und den Lehrkräften funktioniert sehr gut, von daher sind wir zuversichtlich, dass wir die Schüler so weiter gut unterstützen können."

Termine stehen am Schulküchenfenster

Ihre Termine für die persönliche und telefonische Beratung haben die Pädagogen an den Fensterscheiben der Schulküche angebracht. Direkt daneben: aktuelle Ausbildungsstellen und Hinweise auf hilfreiche Internetseiten. Zum pädagogischen Team an der Schule Altstadt gehört zudem die Schulsozialarbeiterin Jasmin Dekarz. Auch an sie können sich die Schüler natürlich wenden.

