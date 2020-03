Die Tafel des Diakonischen Werks in der Bredstedter Straße in Rendsburg öffnet wieder. Nur sehr Bedürftige erhalten dort nach vorheriger Anmeldung kostenlose Lebensmittel. Die Ausgabe erfolgt wegen der Gefahr der Verbreitung von Corona mit fertig gepackten Tüten. Ehrenamtler packen seit zwei Tagen.

Auf Probe - Tafel in Rendsburg öffnet wieder

Von Beate König