Der ganze Keller eines Unternehmens in Rendsburg stand an diesem Montagmorgen unter Wasser. Rund 400.000 Liter pumpte die Feuerwehr aus dem Untergeschoss der Firma in der Bredstedter Straße. Das Unternehmen stellt Druckgussteile her. Die Ursache des Wassereinbruchs sei unbekannt.