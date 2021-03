Noch am Freitag war Kirsten Lange, Leiterin der Bücherei in Bordesholm, skeptisch, ob ihre Einrichtung im Huus an'n Markt am Montag wieder öffnen darf. Sie wollte die Landesverordnung abwarten. "Hurra! Wir sind wieder da", hieß es am Sonnabend von ihr. Für den Besuch gibt es aber einige Vorgaben.