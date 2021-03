Die Ausleihzahlen in der Bücherei in Bordesholm sind im Coronajahr 2020 nicht so erschreckend ausgefallen wie man es wegen der siebenwöchigen Zwangsschließung von März bis Mai hätte erwarten können. Die kontaktlose Rückgabe wird wichtiger. Daher wünscht sich die Bücherei einen Rückgabeautomaten.