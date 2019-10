Die Eibe ist jetzt ein Naturerbe

Flintbek

Das erklärte der Initiator der Aktion "Nationalerbe-Baum", Andreas Roloff, Professor am Institut für Forstbotanik und Forstzoologie der Technischen Universität Dresden. Er hatte auf Studienreisen in England von einer ähnlichen Aktion in Großbritannien erfahren und sich das Projekt für seinen Ruhestand ab 2021 vorgenommen.

"Sagen Sie, wieviel Geld Sie brauchen. Wir zahlen das"

Als er den Fachleuten der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft vor drei Monaten davon berichtete, waren die sofort Feuer und Flamme. Ein Gespräch über eine mögliche Finanzierung mit der Eva Mayr-Stihl-Stiftung endete nach fünf Minuten mit dem Satz: "Fangen Sie sofort an und sagen Sie, wieviel Geld Sie brauchen. Wir zahlen das."

Zur Galerie Die Flintbeker Eibe im Garten des Pastorats wurde am Sonntag zum Nationalerbe-Baum ausgerufen. Die Bürger von Flintbek waren dabei.

Vorschläge prasseln auf die Aktion in Flintbek ein

Also legte Roloff vor wenigen Wochen los, initiierte eine Internetseite und bat um Vorschläge. "Die prasseln nur so auf mich ein. Es gibt sehr viele tolle, alte Bäume", sagte Roloff am Sonntag in einer kleiner Feierstunde unter der Eibe. Die Zeit sei reif, Uralt-Bäume zu schützen und zu pflegen, um ihnen damit langfristig ein "Altern in Würde" zu ermögli­chen. Es gebe in Deutschland zu wenige wirklich alte Bäume, womöglich keinen einzigen über 1000 Jahre.

Nun sollen 100 ausgewählte potenzielle zukünftige Uralt-Bäume in der Kategorie "Nationalerbe-Baum" ausgezeichnet werden. Diese Bäume sind laut Roloff auch aus wissenschaftlicher Sicht hochinteressant, z. B. in ihrer Baumbiologie, Genetik und Pathologie.

Eine Linde im Emsland und ein Ginkgo in Sachsen

Als erster Baum wurde die Riesenlinde von Heede im Emsland zum Nationalerbe ernannt; sie ist auch als „Tausendjährige Linde“ bekannt und hat mehr als 17 Meter Stammumfang. Baum 2 wurde ein Ginkgo im Schlosspark Jahnishausen ( Riesa, Sachsen). Und nun steht auch vor der Flintbeker Eibe ein Schild, das auf die große Bedeutung des Baumes hinweist.

Eibe in Flintbek ist mindestens 800 Jahre alt

Die Eibe im Garten des Pastorats hat einen Stammumfang von 3,8 Metern, der Durchmesser der gewölbten Krone beträgt 13 Meter. Ihr genaues Alter ließe sich nur mit einer Bohrung im Stamm bestimmen, und das soll unterbleiben, um den Baum nicht zu gefährden. Da sie aber in den Unterlagen zum Bau der Kirche im Jahr 1223 bereits erwähnt wird, ist sie wohl mindestens 800 Jahre alt.

Darum sind Eiben so selten Die Eibe (Taxus baccata) ist in Deutschland nicht sehr weit verbreitet und in der heutigen Zeit regelrecht unbeliebt, weil fast alle Pflanzenteile für Menschen und viele Tiere giftig sind. Das Gift Taxin ist in den Nadeln, dem Holz und den Samen enthalten. Schon minimale Mengen Taxin können zu schweren Vergiftungserscheinungen und sogar zum Tod führen. Immer wieder verenden Rinder und Pferde, die davon fressen. Einzig der rote Mantel der Früchte ist harmlos und wird von vielen Vögeln gern gefressen; weil sie den Samen schnell ausscheiden, geschieht ihnen nichts. In England hat die Eibe einen viel höheren Stellenwert. Häufig stehen sie, wie in Flintbek, neben Kirchen und sind mehr als 1000 Jahre alt. Andreas Roloff lernte vor Ort, dass nicht die Eiben in Kirchgärten geplanzt wurden, sondern im Gegenteil die Kirchen neben den bereits alten Eiben gebaut wurden. Sie stehen nämlich häufig auf historischen Grabhügeln und haben darum eine mystische Bedeutung.

"Unser ältestes Gemeindemitglied"

Bürgervorsteherin Wiebke Stöllger und Pastor Manfred Schade wiesen nach einem Gottesdienst in der Kirche auf die Bedeutung des Baumes hin und machten aus ihrem Stolz über die Auszeichnung keinen Hehl. "Die Eibe ist unser ältestes Gemeindemitglied. Was könnte sie uns alles erzählen, was um sie herum schon passiert ist", sagte Wiebke Stöllger.

Ein fünfköpfiges Kuratorium prüft nun und wählt die nächsten Bäume aus. Zunächst sollen alle in Frage kommenden Baumarten ( Eibe, Esskastanie, Stiel- und Traubeneiche, Sommer- und Winterlinde, Bergahorn und Lärche) bedacht werden und jedes Bundesland einen Baum bekommen. Weitere Ausrufungen sollen aber erst im Frühjahr 2020 vorgenommen werden. Welcher Baum in Schleswig-Holstein ist als nächstes dran? "Das verrrate ich noch nicht. Aber ich habe einige interessante Vorschläge bekommen", sagte Andreas Roloff.

