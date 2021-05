Flintbek/Bordesholm/Neumünster

"Zu meiner großen Erleichterung gab es die Ersatzverkündigung, die es uns nun wieder erlaubt, für alle Menschen zu öffnen", sagt die Flintbeker Büchereileiterin Andrea Frahm. Sie war schon sehr erstaunt, als sie in der vergangene Woche las, dass sich Büchereien plötzlich in den Freizeit- und Kultureinrichtungen wiederfanden und nicht mehr in den außerschulischen Bildungseinrichtungen. Somit galten neue Regeln. "Wir konnten eine derartige Kontrolle nicht leisten und mussten zurück zum Click and Collect", so Frahm.

Immerhin dauerte der Spuk nicht lang, bereits am 22. Mai gab es die Ersatzverkündung. Frahm: "In Paragraf 10, Absatz 4, Satz 2 werden nach dem Wort Sonnenstudios ein Komma und die Worte Bibliotheken und Archive eingefügt und damit konnten wieder alle Menschen zu uns kommen.“ Denn bis zu dem Zeitpunkt hatte das Hygienekonzept der Bücherei gut funktioniert: Fünf Leser oder Leserinnen haben gleichzeitig Zutritt, die Kontaktnachverfolgung ist sowohl über die Luca-App als auch konventionell über eine Liste möglich, Handdesinfektion, Maske und Abstand sind selbstverständlich.

Besucher und Team haben durchgehalten

"Es war für unsere Besucher und Besucherinnen nicht einfach, aber sie haben toll durchgehalten. Und mein Team auch, aber wir sind sehr froh, jetzt wieder ganz für alle da zu sein." Einen Wunsch hat Andrea Frahm dennoch: "Ab der nächsten Landesverordnung sind wir dann hoffentlich wieder Bildung und nicht mehr Freizeit", sagt sie mit einem Schmunzeln.

Bordesholm hat am Eingang kontrolliert

Ähnlich ist die Reaktion in der Bücherei von Bordesholm. "Wir könnten in die Luft springen vor Freude, jetzt ist wieder alles gut", sagt Nicola von Wechgeln. "Wir haben zwar mit der Einlasskontrolle gearbeitet, aber das war nicht schön, weil wir beispielsweise Kinder und Jugendliche wegschicken mussten. Die werden zwar in den Schulen getestet, bekommen aber keinen Nachweis - und so gab es hier auch Tränen, weil Kinder weggeschickt wurden."

Auch die Stadt Neumünster weist darauf hin, dass die Stadtbücherei und das Stadtarchiv wieder ohne Vorlage eines negativen Tests betreten werden können, nur die Kontaktdaten werden erfasst und eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung muss getragen werden.