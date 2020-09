Molfsee

Die Entwicklung im Bereich Mielkendorfer Weg/Hamburger Landstraße bleibt zwar in der Debatte, aber: Die Gemeindevertretung hat am Donnerstagabend den Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks an einen möglichen Investor einstimmig abgelehnt. So können die Anwohner, die sich seit rund einem Jahr Gedanken machen, erst einmal aufatmen. Bereits im Finanzausschuss hatten die Kommunalpolitiker so entschieden und gegen einen Verkauf votiert.

Thiemo Lüeße ( SPD ) wollte Debatte in öffentlicher Sitzung

Ganz entgegen der Tagesordnung, auf der dieser Diskussionspunkt im nichtöffentlichen Teil aufgeführt wurde, rückte die Debatte in den öffentlichen Teil der Sitzung in der Sporthalle Bärenkrug. Dafür sorgte SPD-Chef Thiemo Lüeße, der zu Beginn der Sitzung die Änderung der Tagesordnung bei Bürgervorsteher Hans Cordts ( CDU) beantragte.

Der Grund lag auf der Hand: "Wir sprechen immer wieder von mehr Transparenz, diese Entscheidung hat großes öffentliches Interesse und so sollten wir ohne Namens- und Preisnennung darüber abstimmen." Darüber waren sich die Kommunalpolitiker aller Fraktionen - SPD, CDU, Grüne, FDP, UWM - einig und so wurde öffentlich diskutiert.

Seit Anfang diesen Jahres drängt vor allem die SPD darauf, einen Fahrplan zur Entwicklung des Bereichs Mielkendorfer Weg/Hamburger Landstraße abzuarbeiten. Gemeinsam mit der CDU und den Grünen gab es für die Gemeindevertretersitzung im März einen entsprechenden Antrag über einen Fahrplan. Zu den Inhalten gehörten unter anderem der Wunsch, auf der Gemeinde-Homepage einen Bereich mit wichtigen Inhalten zu dem Thema zu schaffen, ein Zeitrahmenplan mit den umfassenden Beteiligungsschritten festzulegen und abzuarbeiten sowie Transparenz zu allen Seiten zu gewährleisten.

Das habe jedoch nicht geklappt, kritisierte Thiemo Lüeße und zeriss pantomimisch ein Blatt Papier in der Luft. "Außer einer E-Mail der Verwaltung, die uns vor sechs Wochen erreichte mit dem Inhalt, dass noch nichts abgearbeitet seit, ist wirklich nichts passiert. Das kann doch nicht sein."

Einstimmiges Votum gegen den Verkauf

Kritik gab es auch an der Beschlussvorlage: "Die Bürgermeisterin wird beauftragt, das Grundstück an den Vorhabenträger zu verkaufen", so der Wortlaut, dem jedoch die Stellungnahme der Verwaltung mit den Worten: "Die Verwaltung empfiehlt von der Veräußerung Abstand zu nehmen" folgte. "Das passt doch auch nicht", so Lüeße.

Auch bei der CDU war klar, dass gegen den Verkauf gestimmt werden würde. CDU-Fraktionssprecher Michael Dirks: "Für uns waren die Pläne, die kurzzeitig auch als Machbarkeitsstudie veröffentlicht waren, immer überdimensioniert. Wir werden gern mit Anwohnern, die ebenfalls Ideen haben, ins Gespräch kommen." Grünen-Sprecher Martin Lätzel argumentierte ähnlich: "Für uns ist klar, dass Molfsee Wohnraum, und zwar erschwinglichen, braucht. Die Entwicklung muss mit transparenter Begleitung geschehen." Auch Werner Kloss ( FDP) erinnerte an den Fahrplan, der eingehalten werden sollte.

Anja Warnken ( CDU) beantragte um 20.45 Uhr das Ende der Debatte, die Abstimmung war deutlich: Einstimmig votierte die Gemeidevertretung gegen den Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks im Mielkendorfer Weg 1.

