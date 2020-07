Rendsburg

"Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Pflege und Ärzteschaft aus Eckernförde, die bis dato am Standort Rendsburg unterstützt haben, werden nun ihre Tätigkeit in Eckernförde vollumfänglich wieder aufnehmen", kündigt Anke Lasserre, Medizinische Geschäftsführerin und Sprecherin der Geschäftsleitung der Imland-Klinik an. Konkret: In Eckernförde hat die Notaufnahme ihren Betrieb am 1. Juli wieder aufgenommen, die Geburtshilfe dort wird zum 3. August folgen. Gynäkologische Operationen finden in Eckernförde bereits seit Juni statt.

Neues Konzept in Eckernförde

Auch chronische Schmerzpatienten haben eine neue Anlaufstelle in Eckernförde. Ein Team aus mehreren Fachrichtungen betreut dort nach dem Konzept einer multimodularen Schmerztherapie.

Patientenströme werden getrennt

In Rendsburg ändert sich der Ambulanz-Betrieb teilweise. Derzeit wird ein neues Ambulanz-Zentrum (EPZ) gebaut, welches seinen Betrieb teilweise bereits aufgenommen hat. Grundsätzlich gelte es, die Patientenströme (Stationär, Ambulant, Sprechstunden, Notaufnahmen) im Haus dauerhaft voneinander zu trennen. "Das haben wir aus Corona gelernt", so Lasserre.

Besucherregelung bleibt

Die Rückkehr zum Regelbetrieb erfolge an beiden Standorten wohlüberlegt und schrittweise, damit weiterhin die notwendigen, hygienischen Maßnahmen und strukturellen Vorgaben rund um Corona eingehalten werden können, versichert die Klinikleitung. Dazu gehört auch, dass die geltende Besucherregelung (pro Patient und Tag ein Besucher) weiterhin steht. Alle Patienten, die stationär aufgenommen werden, werden auf Covid-19 getestet.

Kapazitäten stehen bereit

Die Klinik sei bis jetzt trotz sieben verstorbener Patienten in Zusammenhang mit Corona glimpflich durch die Krise gekommen. Vor dem Hintergrund, dass um Ostern nahezu alle Intensiv-Betten belegt waren, habe sich dank des strengen Hygiene-Konzeptes nur ein Mitarbeiter nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Derzeit befinde sich die Klinik auf Basis des Pandemieplans auf der niedrigsten Warnstufe. Dies könne sich aber jederzeit wieder ändern. Innerhalb von 24 Stunden kann die Klinik von der Stufe „weiß“ über „grün“, „gelb“ zu „rot“ hochfahren und die Kapazitäten an Personal und Betten für einen Corona-Ausbruch bereithalten. „Wir wissen jetzt, wie es geht und hoffen nicht, dass eine mögliche zweite Welle mit der Grippewelle im Herbst zusammentrifft.“, so Lasserre.

Neuer Geschäftsführer

Seit vergangener Woche ist die Klinik wieder durch eine Doppelspitze vertreten. Der neue Kaufmännische Geschäftsführer Markus Funk hat seinen Dienst offiziell angetreten. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und darauf, die Mitarbeiter und ihre Arbeit kennenzulernen, mich mit ihnen auszutauschen und sicherlich viele Fragen zu stellen", so Funk. Der 48-Jährige wird in den kommenden zwei Wochen mit seiner Familie von Bayern nach Fockbek ziehen.

