Drei Verletzte - das ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen Mittag auf der L 318 in Höhe Rumohr-Rotenhahn ereignete. Ein Lkw war offenbar aus Unachtsamkeit des Fahrer in einen Linienbus gerutscht, zwei Businsassen wurden dabei verletzt, auch der Lkw-Fahrer musste ins Krankenhaus.