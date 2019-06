Nortorf

„Das ist kein Streich, das ist Diebstahl!“ machte Bürgermeister Torben Ackermann klar. Bürger hatten ihn über das Fehlen des Ortsschilds an der Bargstedter Straße informiert. Daraufhin erstattete er Anzeige. Auch in Schülp und in Borgdorf-Seedorf wurden Ortsschilder vermisst gemeldet. In Schülp wurde es zwischenzeitlich heimlich wieder angeschraubt.

Das Bezirkspolizeirevier Nortorf ermittelt. Zeugen hatten berichtet, dass im sozialen Medium Instagram Bilder vom Abschrauben gepostet und nach zwei Stunden wieder entfernt wurden. „Wir haben keinen Zugriff auf die Fotos“, erklärte Reiner Tödt, Pressesprecher des Nortorfer Reviers.

Die Täter werden strafrechtlich verfolgt, die Anzeige wurde der Staatsanwaltschaft übergeben. Sollte es sich um Jugendliche handeln, gelte das Jugendstrafrecht. Werden sie gefasst, bemesse sich das Strafmaß auch daran, ob die Diebe erkennbare Reue zeigen. Angesichts der wieder angeschraubten Schilder geht Tödt davon aus, dass die Diebe ihre Tat neu eingeschätzt haben und wieder rückgängig machen wollten. Aus Sicht von Reiner Tödt ein Zeichen von Reue.

„Fehlende Schilder stellen eine Gefährdung im Straßenverkehr dar“

Für ihn stellt das Fehlen der gelborangefarbenen Schilder eine Gefährdung für den Straßenverkehr dar: „Autofahrern, die in Richtung Stadt fahren, fehlt das Ortsschild zur Orientierung, wann sie von 70 auf 50 Kilometer pro Stunde abbremsen müssen.“

Einen Zusammenhang mit den am Timmasper Weg und Gnutzer Weg fehlenden Schildern sieht Tödt nicht. „Sie wurden schon vor längerer Zeit gestohlen.“

120 Euro pro Stück kostet ein Ortsschild. Jedes Schild ist eine Einzelanfertigung und hat eine Lieferzeit von rund 14 Tagen, erklärte Melanie Wonneberger aus dem Ordnungsamt. Die Verwaltung arbeitet mit Herstellern aus Segeberg, Springe und Parchim zusammen. Die neuen Ortsschilder für Nortorf werden gerade in Parchim hergestellt.

Eine Seltenheit sei der Ortsschilder-Klau nicht, berichtet Wonneberger. Die Stadt verwende deshalb bei den 14 „ Nortorf“-Schildern an den Einfallstraßen schwer abschraubbare Muttern beim Einbau. Sie schrecken Diebe jedoch nicht nachhaltig ab.

Der ungewöhnlichste Schilderklau im Amt wurde in Timmaspe entdeckt. Dort fehlte der Straßenname „Ligusterweg“. „Weil der Straßenname in einem Harry-Potter-Roman vorkommt“, vermuteten Bürgermeisterin Meike Derner und Melanie Wonneberger.

Die Polizei ist unter Tel. 04392/47100 erreichbar.

