Einige waren noch etwas müde, andere mussten ihre Energie schon vor Beginn der Veranstaltung beim Trampolinspringen zügeln: Am Donnerstag stand beim VHS-Ferienprogramm in Molfsee Schnitzeljagd auf dem Programm - in englischer Sprache. Mit Dozentin Judith Bräunig gingen zehn Kinder auf Rätseltour.