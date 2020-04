Mit Außer-Haus-Service halten sich viele Gaststätten in der Corona-Krise über Wasser - in einem Fall gibt es in Bordesholm eine Rolle Klopapier gratis dazu. Damit will der Betreiber die Hamsterei aufs Korn nehmen. Dass Restaurants weiterhin geschlossen bleiben, stößt bei Gastronomen auf Kritik.