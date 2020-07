Rendsburg

"Wir stehen derzeit vor großen Herausforderungen in der Zulassungsstelle", sagt Landrat Rolf-Oliver Schwemer. Dadurch, dass die Schalter dort in den Monaten März und April geschlossen waren und der Betrieb nur eingeschränkt lief, habe sich "eine Bugwelle unerledigter Vorgänge" aufgestaut, so Schwemer. In den besagten Monaten ist in der Zulassungsstelle normalerweise besonders viel zu tun, da viele Kunden ihre Motorräder oder Wohnmobile für die Sommersaison anmelden. Zudem war in der Außenstelle Altenholz - auch wegen Ausfällen beim Personal - zeitweise nur ein sehr eingeschränkter Betrieb möglich. Viele Kunden fuhren daher zusätzlich nach Rendsburg.

Ziel ist der Vor-Corona-Zustand

Trotz verschiedener Maßnahmen habe man es seit Mitte Mai nicht geschafft, alle diese Vorgänge abzubauen. Seit Juni arbeiten die Mitarbeiter zwar über dem Niveau des Vorjahres - mehrere Wochen wieder aufzuholen, sei jedoch schwierig. "Wir wollen alles daran setzen, um den Vor-Corona-Zustand wieder zu erreichen", so Schwemer.

Anzeige

21,5 Stunden länger geöffnet

Unter anderem werden die Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Rendsburg deswegen massiv ausgeweitet. Ab dem 3. August hat die Behörde 21,5 Stunden pro Woche länger geöffnet - dreimal pro Woche bis 19 Uhr; sonnabends von 8 bis 13 Uhr. Termine in dieser Zeit müssen aber weiterhin über das Onlineportal des Kreises gebucht werden.

Weitere KN+ Artikel

Feste Zeiten für KFZ-Händler

Kfz-Händler müssen künftig keine Termine mehr über die Homepage des Kreises vereinbaren. Die Gewerbetreibenden können ihre Vorgänge gesammelt von montags bis donnerstags jeweils von 7 bis 7:45 Uhr direkt abgeben. Am Folgetag können diese während der gleichen Zeit wieder abgeholt werden. "Sollte das Bearbeitungsaufkommen in der Anfangszeit zu hoch sein, erfolgt eine Information zum Abholungszeitpunkt", teilt der Kreis dazu mit.

Weiterer Schalter öffnet

Hinzu kommt, dass jeden Morgen zwischen 8 und 9 Uhr ein zusätzlicher Schalter geöffnet ist. Im Foyer des Kreishauses können Kunden in dieser Zeit Vorgänge am Schalter der Zuwanderungsbehörde abgeben. Sobald diese erledigt sind, werde der Kunde benachrichtigt. Allerdings: Dort kann nur mit EC-Karte oder Giropay bezahlt werden.

Zusätzliches Personal

Um die Vorhaben umzusetzen, sollen schon ab kommendem Montag fünf zusätzliche Mitarbeiter über eine Zeitarbeitsfirma eingestellt werden. Die Ausweitung der Tätigkeiten der Zulassungsstelle ist zunächst auf drei Monate befristet. In den Außenstellen in Altenholz, Eckernförde und Hohenwestedt wird weiterhin - wie bereits in den zurückliegenden Wochen - mit Terminvergabe gearbeitet.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Kritik an den Warte- und Bearbeitungszeiten der Zulassungsstelle gegeben. Unter anderem waren zeitweise für bestimmte Anliegen gar keine Termine verfügbar.

Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Rendsburg ab dem 3. August:

Montag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 19 Uhr

Dienstag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 19 Uhr

Mittwoch: 7:15 bis 12 Uhr

Donnerstag: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 19 Uhr

Freitag: 8 bis 16 Uhr

Samstag: 8 bis 13 Uhr

Mehr aus der Region erfahren Sie hier.