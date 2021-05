Molfsee

Wer das Büro des Bürgermeisters betritt, bemerkt eigentlich noch nicht viel Neues. "Hier hat sich noch nicht viel verändert, außer der Person, die hinter dem Schreibtisch sitzt", sagt Boss. Ein paar Blumen seien zwar auf den Fensterbänken neu, aber selbst die Bilder und die Karte des Amtes Molfsee hingen schon bei seinen Vorgängern.

"Mein Tag könnte vier bis fünf Stunden mehr haben"

"Dafür hatte ich noch keine Zeit, es ist so viel anderes zu tun", erklärt Boss. Und fügt hinzu: "Mein Tag könnte vier bis fünf Stunden mehr haben." Der Grund liegt auf der Hand: "Ich muss mich in viele Themen einlesen und auch reinhören, dazu gehören auch viele Gespräche mit den neuen Kollegen." Obligatorisch ist die regelmäßige Lektüre der Kieler Nachrichten. "Da wird gern gemarkert und die Artikel gehen in die Abteilungen, in denen das Thema wichtig ist."

In der Verwaltung sind rund 33 Beschäftigte, dazu kommen noch vier Auszubildende. "Aber auch der Bauhof, die Kitas und Schulen gehören natürlich zu den Kollegen", fügt Boss noch hinzu. Insgesamt rund 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt es. Auch wenn der Bauhof beispielsweise dem Bauamt unterstellt ist: "Ansprechpartner bin ich auch dort gern."

Die meisten Kollegen kennt Boss aus seiner Zeit während der Ausbildung in der Verwaltung und später als ehrenamtlicher Bürgermeister von Rodenbek. Das "Du" sei für ihn normal. "Wer mich duzen möchte, darf es tun, denn viele Kollegen kenne ich so lange, das ändert man nicht mehr."

Familie ist für den 32-Jährigen wichtig

Immer dienstags um 16 Uhr gibt es eine Bürgermeistersprechstunde. "Dafür bitten wir wie gewohnt um Anmeldung, damit es coronakonform bleibt."

Sein Tagesablauf hat sich bereits eingespielt. "Meistens bin ich kurz nach 8 Uhr im Büro, ich genieße ein gutes Frühstück mit meiner Familie und bringe unseren ältesten Sohn in die Kita nach Rumohr." Jonas ist drei Jahre alt, seit fünf Wochen vervollständigt Toni das Familienglück in Rodenbek. "Das ist auch mittags der Grund für mich, schnell nach Hause zu fahren, um dort zu essen und meinen Nachwuchs zu genießen."

Noch halten sich Termine - auch coronabedingt - etwas zurück, aber bald wird auch der Sitzungsmarathon in Molfsee und im Amt wieder losgehen. "Mein Ziel ist es, sofern die Zeit es erlaubt, in den amtsangehörigen Gemeinden bei den Gemeindevertretungen auch mal dabei zu sein", verspricht Timo Boss. Ein Grund ist der Ärger im vergangenen Jahr, als Kritik unter anderem aus Schierensee und Rumohr an der Zusammenarbeit mit der Verwaltung in Molfsee kam. Ein weiterer Grund: "Ich war selbst ehrenamtlicher Bürgermeister in Rodenbek, es ist gut, auch aus erster Hand informiert zu sein."

Zusammenarbeit zwischen Amt und Verwaltung bleibt im Fokus

Allerdings sieht Boss die künftige Zusammenarbeit zwischen Amt und Verwaltung auf einem guten Weg: "Die Gründung der Lenkungsgruppe und das Engagement aller Beteiligten sind ein gutes Zeichen." Weitere Projekte hat er ebenfalls schon konkretisiert: "Der Glasfaserausbau für Molfsee ist ein wichtiges Thema, der Klimaschutzmanager ist bereits gemeinsam mit Bordesholm auf den Weg gebracht. Da geht es unter anderem darum, Treibhausbilanzen zu erstellen. Das sind alles Projekte, die nicht mal eben im Herbst fertig sind."

Doch eines steht für den parteilosen Bürgermeister dabei im Fokus: "Mein primäres Ziel ist das Wohl der Bürgerinnen und Bürger."